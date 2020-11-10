Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана» от 6 октября (УП-6108).

Как отмечается в документе, в порядке эксперимента школы передадут в доверительное управление частному сектору на 5 лет с правом последующего продления Речь идет о школах Ташкента, Ташкентской области, Нукуса и областных центров с коэффициентом сменности ниже 0,7 (соотношение числа детей, посещающих школу во вторую смену к общему количеству учащихся). При этом не будут уменьшены средства, выделяемые из госбюджета на содержание учебных учреждений.