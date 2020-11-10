Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге о введении в российской столице дополнительных ограничений из-за ситуации с COVID-19.

В ресторанах, кафе, барах и ночных клубах запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. При этом по-прежнему можно торговать на вынос и доставлять готовые блюда с курьерами.

Студенты вузов и колледжей Москвы перейдут на дистанционную форму обучения, аналогичная мера рекомендована и частным учебным заведениям. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное обучение, рекомендуется оставаться дома и свести к минимуму поездки по городу.

Театрам, кинотеатрам и концертным залам ограничили максимальное число зрителей до 25% от общей вместимости зала.

Культурные, выставочные и просветительские мероприятия с участием зрителей приостанавливаются, их можно проводить только в режиме онлайн. При этом проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается при согласовании с мэрией и Роспотребнадзором.

Кроме того, приостанавливается работа детских лагерей дневного пребывания, детских развлекательных центров, детских комнат в ТРЦ, детских уголков в заведениях общепита, которые расположены в зданиях. Проведение развлекательных мероприятий для детей на открытом воздухе по-прежнему возможно.

Новые ограничения будут действовать два месяца — с 13 ноября по 15 января 2021 года.

Сергей Собянин отметил, что раньше правительство Москвы старалось вводить ограничения на максимально короткие сроки, продлевая их по необходимости.

«Однако в этот раз мы поступили иначе. Новые ограничения вводятся сразу на два месяца — до 15 января 2021 года, — написал мэр. — Дело в том, что впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий».

Градоначальник подчеркнул, что с сентября в столице России происходит большой подъем эпидемии коронавируса. В понедельник, 9 ноября, было выявлено 6897 случаев заболевания — антирекорд за весь период пандемии. В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем до 7,5%, сообщил Сергей Собянин

«И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — отметил мэр Москвы, добавив, что дополнительные ограничения нужны, чтобы, насколько это возможно, разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости.