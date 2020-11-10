Международный торговый центр (МТЦ) реализует новый проект Европейского союза «Содействие процессу присоединения Узбекистана ко Всемирной торговой организации», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Делегации ЕС в стране.

Запуск проекта был проведен 10 ноября совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана (МИВТ) в ходе онлайн-мероприятия.

Проект нацелен на оказание поддержки правительству Узбекистана в выработке его переговорных позиций и подготовке документов, необходимых для процесса присоединения к ВТО.

Исполнительной и законодательной власти страны помогут в разработке отдельных отраслевых законов и нормативных актов, необходимых в соответствии с новыми международными обязательствами Узбекистана.

Проект также позволит повысить осведомленность государственных служащих, занимающихся выработкой торговой политики, и бизнеса о процессе присоединения к ВТО, его преимуществах и правовых основах организации.

Кроме того, проект нацелен на повышение потенциала Узбекистана в соблюдении правил ВТО, в частности, в отношении соглашений по санитарным и фитосанитарным мерам, по техническим барьерам в торговле и об упрощении процедур торговли (УПТ).

«Таким образом, Узбекистан сможет воспользоваться многолетним опытом МТЦ в содействии наименее развитым и развивающимся странам в процессе их присоединения к ВТО посредством оказания широкого спектра услуг технического содействия», — говорится в сообщении.

На протяжении пятилетнего периода реализации проекта МТЦ будет непосредственно взаимодействовать с Делегацией ЕС в Узбекистане и МИВТ.

В рамках проекта уже было оказано содействие с целью получения поддержки членов ВТО в ходе проведения четвертого заседания рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО, которое состоялось 7 июля после почти 15-летнего перерыва в переговорах. Это ключевое событие ознаменовало возвращение Узбекистана за стол переговоров, обозначив приверженность и усилия правительства относительно вопроса присоединения к ВТО, отмечается в сообщении.

Напомним, в июле 2019 года узбекская сторона передала в ВТО обновленный меморандум о режиме внешней торговли для рассмотрения заявки на вступление страны в организацию. По данным МИДа, Узбекистан при вступлении в ВТО намерен получить привилегии страны с развивающейся экономикой.