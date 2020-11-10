Государства выставляет на продажу 36,1% акций в сети аптек «Дори-Дармон», следует из данных Агентства по управлению государственными активами.

Компания значительно улучшила свои финансовые показатели в 2020 году: по итогам третьего квартала доход «Дори-Дармон» составил 132,9 млрд сумов, когда как в 2019 году этот показатель был на уровне 57,1 млрд сумов, в 2018 году — 69,5 млрд сумов.

Кроме того, завершив 2018-й и 2019-й годы с убытками в 56 млрд и 48,3 млрд сумов соответственно, но по итогам III квартала 2020 года компания вышла на чистую прибыль в 30,7 млрд сумов.

Эти показатели положительно повлияли на рентабельность активов и капитала аптечной сети.

Компания увеличила свои долги по сравнению с предыдущим годом — с 23,2 млрд до 93,4 млрд сумов. При этом растет и задолженность других компаний перед «Дори-Дармон» — с 64,9 млрд до 129,4 млрд сумов.

В 2018—2019 годах «Дори-Дармон» уплатила налоги в размере 6,7 млрд и 6,6 млрд сумов соответственно, то в этом — почти 9 млрд сумов.

Ранее в наблюдательный совет компании вошли два замминистра здравоохранения, а Умида Салихбаева сохранила пост председателя правления.

Напомним, в декабре 2018 года Центр по управлению госактивами и американская United Investment Healthcare Group подписали соглашение о передаче в доверительное управление 71% государственной доли (на тот момент) «Дори-Дармон» на пять лет с опцией продления на такой же срок при достижении параметров бизнес-плана. В феврале 2019 года договор был прекращен.