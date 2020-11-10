В Facebook-группе «Потребитель.Уз» разгорелась интересная дискуссия. Пользователь Зухра Набиева обратилась с открытым письмом к министру народного образования Шерзоду Шерматову по поводу введения в школах нового предмета Science («естествознание»).

Недавно Республиканский центр образования при МНО объявил о введении в 1−6 классах нового предмета Science, объединяющего в себе шесть предметов, традиционно преподаваемых в школе: «Окружающий нас мир» и природоведение в начальной школе и географию, биологию, физику и химию в старших классах. Проект национальной учебной программы по новому предмету также был обнародован для всеобщего обсуждения.

Комментируя нововведение, Зухра Набиева выражает опасение, что «названные предметы (предметы, которые заменяются на Science — ред.) ученики будут проходить поверхностно» и «это приведёт к резкому падению качества образования». Автор письма считает, что «физику, химию, географию, биологию надо оставить в школьной программе, но для того, чтобы ученик воспринимал мир как единое целое можно включить Science как факультатив».

Открытое письмо горячо обсуждается в группе — набрало более 3500 «лайков» и более 800 комментариев. Большинство из них сводится к мнению, что цель этих реформ — «оболванить» население, так как недалекими людьми легче управлять.

Оставим за бортом конспирологические теории, отмечу лишь, что интеграция предметов естественнонаучного цикла, на мой взгляд, является одним из необходимых шагов для реализации задач, поставленных в Концепции развития народного образования до 2030 года. Внимание в большей степени привлекает другая информация, озвученная автором письма.

Пользователь пишет (орфография и пунктуация сохранены): «В Великобритании на примере одной из лучших школ мира- Итон, решили перейти к предметному обучению и поэтапно перевести всю страну на такое обучение. Оказалось, что эта школа вела преподавание по советским учебникам».

Попробуем разобраться, насколько это соответствует действительности. Советского Союза, как мы знаем, не существует уже почти 30 лет. Даже если предположить, что последние школьные учебники были изданы в СССР в 1991 году, аккурат накануне развала, информация, заложенная в них, устарела и вряд ли Итонский колледж, где обучение стоит более 14 тысяч фунтов стерлингов за семестр (которых три в учебном году) стали бы использовать учебники, заведомо устаревшие в плане контента.

Кроме того, школа заявляет о том, что выпускники показывают очень хорошие результаты в британских экзаменах GCSE и A-level. А эти экзамены основаны на Британской национальной программе, где нет ни слова о «перенимании советского опыта». Да и навряд ли можно добиться хороших результатов на этих экзаменах, используя учебники как минимум тридцатилетней давности. Так на чём же основано такое заявление о переходе Итона в частности и всей Великобритании на советские учебники?

В одном из многочисленных комментариев к открытому письму приводится ссылка на публикацию газеты «Новые известия», в которой говорится: «Во время своего выступления на телевидении политик, экс-министр образования Великобритании, госпожа Грининг сообщила о том, что в Англии дети теперь обучаются по „гениальнейшим учебникам Ландау и Колмогорова“». Издание цитирует Грининг, которая, якобы, заявила: «В результате перехода на советскую систему образования уровень знаний, получаемый британскими школьниками, оказался гораздо выше, в сравнении с показателями, которые демонстрируют выпускники самых престижных и дорогих элитных школ континентальной Европы».

Джастин Грининг была министром образования (Secretaryof State for Education) в правительстве Терезы Мэй с июля 2016 года по январь 2018-го. Примечательно, что ни один из сайтов, перепечатавших новость о якобы переходе Британии на советскую систему образования, не дают ссылку на оригинальное интервью бывшего министра. На самом сайте BBC или Министерства образовании Великобритании интервью или информацию подобного содержания обнаружить не удалось.

Российская же газета «Вести образования» со ссылкой на Дэвида Хоукера, бывшего генерального директора департамента образования Уэльса, пишет о том, что «заявление Джастины Грининг, а точнее публикация о нём не что иное, как фейк» и что «никакого импорта учебников или методик советских времён в британские школы никогда не было».

Независимый грузинский портал Factcheck.ge, специализирующийся на верификации фейковых новостей, относит новость об интервью Грининг к топ-5 фейковых новостей 2018 года, распространённых грузинским агентством «Georgian Thought». Портал отмечает, что, к примеру, учебники Льва Ландау использовались в Советском Союзе не в школах, а вузах.

Казахский портал Factcheck.kz, специализирующийся на проверке новостей о Казахстане и Центральной Азии, отмечает, что «новость», активно перепечатываемая пользователями соцсетей, впервые появилась на сайтах «Правда-ТВ» и «Панорама» в ноябре 2018 года. Первый из этих сайтов отмечается проектом NewsGuard как сайт, регулярно публикующий ложные заявления, как, например, заявление о том, что «члены Британской королевской семьи на самом деле рептилии», а о втором предупреждает, что «все без исключения приведённые на сайте материалы являются сатирой и выдумкой».

В нашем мире с огромным потоком информации сложно проследить, где правда, а где ложь, фейк. Но, наверное, для заявления на острые темы (а образование всегда является таковой), информация должна быть проверена и перепроверена, поскольку на ней строятся дальнейшие выводы. И если мы хотим, чтобы наши дети учились критически мыслить, анализировать, такой навык должен быть у нас самих — представителей сферы образования. Ведь как можно научить ребенка тому, чего сам не умеешь?

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