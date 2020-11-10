Бразильское агентство по надзору за здоровьем Anvisa временно остановило испытания вакцины Coronavac, разработанной китайской лабораторией Sinovac, в связи с «серьезным инцидентом», сообщило РИА Новости.

Информацию о побочном действии вакцины у одного из участников испытаний Anvisa получила 29 октября, подробности происшествия не приводятся.

«Серьезными инцидентами» считается смерть или угроза смерти пациента, инвалидность, госпитализация, передача инфекции через медицинское устройство или клинически значимое событие.

Препарат Coronavac находится в Бразилии на третьей фазе клинических испытаний, в которых участвуют тысячи человек. Добровольцы, которым уже сделали инъекции, остаются под наблюдением исследователей.

Ранее останавливались клинические испытания вакцин от COVID-19, разработанных британской лабораторией AstraZeneca и американской Johnson&Johnson.

В октябре Мининноваций договорилось с китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical о проведении третьей фазы испытаний вакцины в Узбекистане. Вакцинация будет проведена на 5000 добровольцах. Накануне стало известно, что вакцина доставлена в Ташкент.

Министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов также сообщал, что вакцину от коронавируса для проведения испытаний планируется привезти не только из Китая, но и из России, Европы и США.