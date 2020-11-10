Наличие одного или более автомобилей на семью уже стало общественной нормой. Собственный паркинг в жилом комплексе превращается в один из основополагающих факторов, влияющих на выбор покупателя. Место на подземной стоянке гарантирует сохранность и безопасность автомобиля. Более того, продуманные решения парковочных зон позволяют освободить внутренние дворы от автомобильного движения и беспорядочной парковки в общественных местах.

В Olmazor Business City предусмотрены два вида паркинга — наземный и многофункциональный подземный. Строительные бригады приступили к активному строительству этих зон. Емкий и многоуровневый процесс включает в себя утрамбовку трехметрового котлована. На его дно укладывается стальная арматура и заливается бетон. После залива стяжки укладывается гидроизоляционный материал. Из амортизационной подушки возводят колонны для формирования крыши. Ее покроют монолитным бетоном в 30 см и гидроизоляционным материалом.

Весь строительный процесс осуществляется с соблюдением требований и гигиенических нормативов уровня шума, инфразвука, вибрации, загазованности подземных помещений и пожарной безопасности. Обязательным условием подземной стоянки является высокотехнологичная и продуманная система вентиляции от выхлопных газов. Весь периметр пространства оборудуют противопожарной системой и камерами круглосуточного видеонаблюдения.

Дополнительным преимуществом подземного паркинга будет поддерживаемая комфортная температура объекта. Также прямо с подземной площадки можно будет добраться до нужного этажа на современных и бесшумных лифтах от Shanghai MITSUBISHI Elevator Co, Ltd.

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