Чем привлекательна работа в AKFA Group

Руководитель корпоративного университета AKFA Озода Саидкаримова рассказала «Газете.uz», почему работа в AKFA Group может стать той самой «работой мечты».
На рынке Узбекистана действуют тысячи различных компаний, а десятки тысяч соискателей ежегодно ищут работу. Есть ли она — работа мечты в Узбекистане? Как найти ту самую компанию, куда захочется ходить на работу, где будут ценить каждого сотрудника, обеспечат конкурентной на рынке заработной платой и создадут все условия для профессионального роста?
Руководитель корпоративного университета AKFA Озода Саидкаримова рассказала «Газете.uz», почему работа в AKFA Group может стать той самой «работой мечты» для соискателей широкого ряда профессий, как в компании заботятся о персонале и о безграничных условий для карьерного роста.
Руководитель корпоративного университета AKFA Озода Саидкаримова
Начать работать без опыта — это реальность
«Есть много достаточно крупных компаний в Узбекистане, куда стремятся устроиться соискатели в поисках работы. Когда они приходят на собеседование, то сразу возникает вопрос об опыте работы. И если его нет, то обычно шанс устроиться падает до минимума.
В этом ключе AKFA Group отличается от большинства компаний Узбекистана: если у человека есть потенциал, желание развиваться и внутренний стержень, мы готовы взять его на работу и обучить всем тонкостям профессии.
Мы давно осознали важность вложения в человеческий капитал. В условиях ограниченного предложения готовых специалистов на рынке труда мы растим своих. Причем не задумываемся, нужно ли обучать сотрудников. Обучаем по абсолютно разным направлениям, как внутренними силами компании, так и с привлечением внешних коучей, и даже отправляем на учебу за рубеж».
Озода Саидкаримова и «команда мечты»
Не нужно знакомств, чтобы попасть на работу в AKFA Group
«Попасть на работу в AKFA Group достаточно легко. Мы регулярно выставляем объявления на всех популярных сайтах вакансий в Узбекистане, профильные Telegram-каналы. Также публикуем вакансии на страничках AKFA HR в Facebook и Instagram. Кроме того, свое резюме можно прислать в Telegram-бот или на электронную почту.
Не важно, сколько лет соискателю — 20 или 45. Мы рассматриваем все резюме, составляем портрет кандидата и приглашаем на первичное интервью и тестирование. Если соискатель проходит эти два этапа, он попадает на финальное интервью с руководителем департамента. После одобрения сотрудника приглашают на испытательный срок и сразу начинается активный процесс его адаптации и внедрения в коллектив».
Корпоративный университет AKFA для обучения сотрудников и работы с персоналом
«На текущий момент ключевое направление в компании — обучение сотрудников. Свободных и высококвалифицированных кадров на рынке труда становится все меньше, а на подготовку специалистов уходит определенное время. Поэтому мы создали собственный корпоративный университет, который является кузницей кадров для наших компаний. Тут мы обучаем сотрудников всем необходимым компетенциям, soft skills и hard skills, организовываем курсы повышения квалификации.
Мы регулярно проводим мотивирующие и развивающие тренинги, среди них есть обязательные для всех. У нас большой опыт в работе с зарубежными компаниями, куда отправляем сотрудников на стажировки. В штате работают экспаты, которые передают международный опыт нашим сотрудникам. Часто привозим зарубежных коучей, например, совсем недавно Радислав Гандапас провел у нас двухдневный семинар про лидерство, от которого многие остались в восторге».
Открытая встреча заместителя генерального директора AKFA Group с молодыми специалистами
Ассессмент — инновационный метод оценки персонала
«Требования к подбору и оценке персонала в наши дни кардинально изменились. Аттестация, билеты, тесты — это уже вчерашний день.
Они не позволяют объективно, независимо и полноценно оценить навыки и уровень сотрудников. Поэтому мы провели большую работу по внедрению ассессмента или собственного центра оценки.
При этом оценку компетенций сотрудников производят сразу несколько экспертов с помощью ряда упражнений. Он включает в себя индивидуальные, ролевые и командные задания с обязательным собеседованием в конце. Такая оценка помогает комплексно, объективно и прозрачно оценить компетенции сотрудников как специалистов».
Сотрудники одного из департаментов AKFA Group на тренинге по повышению квалификации
Индивидуальный план развития для каждого сотрудника
«Современная молодежь весьма яркая и амбициозная, любит сложности, заранее хочет знать все наперед. У нас общие цели, поэтому для каждого нового сотрудника у нас есть план индивидуального развития на годы вперед. Поэтому каждый сотрудник видит, где на карьерной лестнице он находится сейчас, что его ждет впереди, и на какую ступень он сможет подняться через несколько лет при должном старании и упорстве. Это та стабильность, которую многие так ищут и ценят.
Свой план развития сотрудник получает уже на испытательном сроке, который обычно длится от одного до трех месяцев. Регламент обучения стажеров детально расписан корпоративным университетом. Они проходят обязательный вводный курс, где знакомятся с ключевыми моментами работы компании. Нам важно, чтобы новички знали историю компании, ее миссию, разделяли с руководством ценности, видение и планы на развитие.
В зависимости от департамента, стажеры проходят профильные тренинги. Например, в отделе продаж проводим тренинги о выпускаемой продукции и по психологии продаж. Мы также активно используем для обучения онлайн-платформу iSpring Learn. Мы разработали ряд обучающих курсов, загрузили в платформу и добавили материалы в онлайн-библиотеку.
Система помогает значительно ускорить обучение сотрудников. Наши заводы расположены по всему Узбекистану, и раньше им приходилось ехать на учебу в Ташкент. Теперь они могут учиться онлайн без отрыва от производства, причем делать это можно с помощью мобильного приложения даже без интернета. Нам остается лишь следить за выполнением тестов, заданий и активностью стажеров в системе.
Кроме того, на каждом заводе у нас есть учебный центр и инженер по обучению. Новички получают наставников, которые следят за их прогрессом в обучении и интеграцией в коллектив. Если стажер прошел испытательный срок и получил одобрение непосредственного руководителя, его оформляют в штат».
Безграничные возможности для карьерного роста
«Возможно, это звучит громко, но AKFA Group предлагает колоссальные условия для роста карьеры. Самое главное, чтобы у человека был потенциал, активное желание развиваться и силы для работы, а все остальное компания предоставит сама. Наше руководство открывает все двери и всегда поддерживает креативных и амбициозных сотрудников. У нас есть сотрудники, которые за год дорастали до менеджера отдела, а другие за несколько лет — до руководителя департамента».
«Я испытала это лично на себе. В AKFA Group я попала в 2015 году в качестве бизнес-тренера. Тогда я вела тренинги по психологии продаж в департаменте ритейла, где отвечала за качество сервиса и продаж. Позже мы начали открывать новые отделения и филиалы, затем пришлось заниматься рекрутингом. Мы заложили основы HR-департамента, проводили тренинги и занимались повышением HR-бренда.
Затем мне удалось поработать руководителем отдела организационного развития и HR-менеджером компании. А сейчас я руковожу корпоративным университетом AKFA. При этом мы продолжаем работать над развитием бренда и статуса компании, обучаем и отбираем персонал. И этот грандиозный опыт и рост я получила в стенах всего одной компании. И впереди у меня еще много амбициозных планов».
Если мы чему-то не обучили сотрудника, то требовать от него что-то бесполезно.
«В моей практике много сотрудников, которые нашли себя именно в AKFA Group. Некоторые приходят и начинают работать в одном из департаментов, а спустя время понимают, что их больше привлекает работа в соседнем департаменте, просят перевести. Мы всегда рассматриваем подобные просьбы: для нас важно, чтобы человек любил свою работу. Ведь если каждый занимается своим любимым делом, то эффективность компании повышается.
Всегда пытаемся обучить человека и передать свой опыт: если мы чему-то не обучили сотрудника, то требовать от него что-то бесполезно. Руководство всегда открыто новым идеям: например, у нас есть доска почета, на которой каждый месяц размещаем фотографии лучших сотрудников. Ее создали по предложению из банка идей, куда каждый сотрудник может добавить свое предложение. За лучшие идеи мы всегда поощряем».
Идеальная чистота на заводах, бесплатные обеды и даже мороженое
«На любом нашем предприятии — чистота и порядок. Если зайти на любой завод, то там нет ни мусора, ни пылинки. Будто это не завод, а какой-то сказочный замок. Все сотрудники в форме, везде обязательно соблюдается техника безопасности и есть медпункт. Для определенных профессий компания предлагает бесплатную медицинскую страховку. К тому же мы начали выдавать сотрудникам ваучеры в фитнес-клубы, чтобы все могли заниматься спортом и поддерживать свое здоровье».
«AKFA Group заботится о своих сотрудниках, поэтому обеспечивает их бесплатными обедами и полдниками. В столовых очень вкусно кормят, даже дают сладкое, кефир и мороженое летом, потому что жарко. Некоторые коллеги шутят, что работают ради еды, плов у нас просто восхитительный.
Мы стремимся, чтобы на рабочих местах персонал чувствовал себя как дома. Комфорт — это очень важно для продуктивной работы. Поэтому у многих сотрудников эргономичное рабочее место, ортопедические кресла, большие мониторы. В офисах предусмотрены зоны для отдыха, где можно посидеть и отдохнуть с коллегами.
У нас есть штатный психолог, который проводит индивидуальные консультации. Если кому-то нужна помощь, всегда можно зайти к ней в кабинет и получить поддержку. Она также проводит коллективные медитации, фильмотерапию, арт-терапию, организовывает тимбилдинги, которые способствую сплочению коллектива».
Бесплатные языковые курсы, футбольные чемпионаты и театральный кружок
Ежедневно 1,5 часа в рабочее время руководство выделяет на обучение иностранным языкам.
«Наше руководство всегда твердит, что без знания иностранного языка сейчас никуда. Поэтому любой сотрудник по желанию может записаться на бесплатные языковые курсы: английского, турецкого и узбекского языка для русскоговорящих. Причем уроки проходят в рабочее время: каждый день 1,5 часа выделяется на life study.
На эту картину приятно наблюдать — как наступает 15:00, сотрудники берут книги и будто по команде направляются в лекционный зал. И это очень удобно, ведь раньше приходилось бежать в учебный центр после работы. Русскоговорящие учатся узбекскому языку, а некоторые настолько успешно, что уже сдали экзамен, получили дипломы и могут переводить документацию».
Футбольная команда одного из заводов Akfa Group празднует победу на внутреннем чемпионате
Команда AKfa Group на благотворительном полумарафоне Samarkand Half Marathon
Озода Саидкаримова открывает очередную встречу женского клуба
«Очень любим футбол и даже проводим свой чемпионат. У каждого завода и филиала есть своя футбольная команда, и матчи проходят очень зрелищно, все активно болеют за своих.
Женщин в коллективе у нас немного, поэтому ценим мы их вдвойне. Раз в месяц собираемся в женском клубе, приглашаем различных спикеров, психологов, делимся опытом, едим сладости. Для нас важно, чтобы женщины чувствовали заботу и поддержку в суровом производственном мужском мире.
Также у нас есть кружок драмы, где каждый может воплотить и развить свои актерские способности. Скоро нам обещают представить свою постановку на сцене Узбекского национального драматического театра».
Конкурентоспособные зарплаты и внимание руководства
«Руководство AKFA Group знает, что квалифицированный труд должен достойно вознаграждаться. Мы регулярно проводим мониторинг рынка оплаты труда в Узбекистане, сверяем данные с другими компаниями, поэтому зарплаты в компании конкуренты с рынком и привлекательны для сотрудников».
Никто не будет платить за «красивые глаза» или выдавать премию по знакомству.
«У нас внедрена грейдинговая система, где оплата соответствует карьерной ступени сотрудника. Никто не будет платить за «красивые глаза» или выдавать премию по знакомству. Как только сотрудник продвигается по карьерной лестнице, у него сразу увеличивается зарплата. Рост происходит согласно персональному плану развития: при очередном скачке нужно пройти собеседование, тестирование и центр оценки. Если кандидат их успешно проходит, автоматически поднимается на следующую ступень.
Мы регулярно проводим открытые встречи с топ-менеджментом, в рамках которых даже рядовые сотрудники могут задать интересующие вопросы руководству. Заранее оповещаем сотрудников, они собирают вопросы и на подобных встречах могут получить на них ответы.
Кто знает, может кто-то из читающих данный материал вскоре станет сотрудником Akfa Group и лично сможет задать вопросы руководству холдинга, ведь его двери открыты для всех».