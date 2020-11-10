Чем привлекательна работа в AKFA Group

«В моей практике много сотрудников, которые нашли себя именно в AKFA Group. Некоторые приходят и начинают работать в одном из департаментов, а спустя время понимают, что их больше привлекает работа в соседнем департаменте, просят перевести. Мы всегда рассматриваем подобные просьбы: для нас важно, чтобы человек любил свою работу. Ведь если каждый занимается своим любимым делом, то эффективность компании повышается.



Всегда пытаемся обучить человека и передать свой опыт: если мы чему-то не обучили сотрудника, то требовать от него что-то бесполезно. Руководство всегда открыто новым идеям: например, у нас есть доска почета, на которой каждый месяц размещаем фотографии лучших сотрудников. Ее создали по предложению из банка идей, куда каждый сотрудник может добавить свое предложение. За лучшие идеи мы всегда поощряем».