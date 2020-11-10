Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) к скорейшей разработке и принятию плана по содействию в восстановлении Афганистана. Выступление главы государства опубликовала его пресс-служба.

«Мы выступаем за скорейшую разработку и принятие плана практических мер по содействию социально-экономическому восстановлению Афганистана в рамках контактной группы «ШОС — Афганистан», — сказал президент.

Глава государства отметил, что благодаря усилиям мирового сообщества, в том числе стран ШОС, в Афганистане наметились обнадеживающие перспективы мирного урегулирования конфликта. «Убежден, что мирному устойчивому развитию этой страны будут способствовать вовлечение Афганистана в региональные торгово-экономические процессы», — отметил Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня как никогда важно не упустить исторический шанс по достижению долгожданного мира в Афганистане. Безопасность и мир в этой стране должны рассматриваться как важная составляющая стабильности и экономического процветания всего обширного развития ШОС», — добавил глава государства.

Президент Узбекистанав в ходе выступления отметил, что в отдельных регионах мира обостряется военно-политическая ситуация, усиливаются противоречия на межнациональной и межрелигиозной основе.

«Эти глобальные вызовы и угрозы можно преодолеть только путем сохранения и приумножения наших традиций добрососедства, равноправия, доверия и учета интересов друг друга», — сказал глава государства. Он приветствовал договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта, достигнутые при активном содействии России.

«В современных условиях угрозы терроризма, экстремизма и наркобизнеса не только не ослабевают, а усиливаются. В этой связи считаем необходимым в разы повысить частоту рабочих контактов компетентных ведомств, разработать новые механизмы взаимодействия», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что перечисленные угрозы приобретают новые формы, в частности, возрастает роль информационных технологий, социальных сетей в вербовке и радикализавции молодежи, финансировании террористов.

Шавкат Мирзиёев выразил мнение, что на этом фоне повышается востребованность и адаптация Региональной антитеррористической структуры ШОС к решению принципиально новых задач по обеспечению безопасности на пространстве организации. «Важно обеспечить регулярное обсуждение текущей ситуации согласование совместных мер по противодействию вызовам и угрозам, в том числе и в информационном поле», — добавил президент Узбекистана.