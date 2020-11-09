Региональное представительство Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии в сотрудничестве с Министерством народного образования Узбекистана начали второй цикл программы «Хаётга кушил! (Вливайся в жизнь!)» — глобальной программы по профилактике правонарушений и наркопотребления среди молодежи через спорт.

Как сообщили в представительстве УНП ООН, в рамках программы, которая охватит 21 школу в Ташкенте и Ферганской долине, в 2020—2021 годах запланировано обучение 44 преподавателей физкультуры, специалистов духовно-нравственного воспитания и психологов.

Первые трехдневные тренинги состоялись с 5 по 7 ноября в Сергелийском районе Ташкента, с 9 по 11 ноября они пройдут в Намангане. В общей сложности 44 преподавателя будут обучены по методике, разработанной УНП ООН.

Инициатива продвигает использование спорта не только для улучшения физического и психологического здоровья людей, но и для «поощрения взаимного уважения и терпимости, обучения важным социальным и межличностным навыкам, которые помогают молодежи избегать преступности, насилия и наркотиков», отметил заместитель министра народного образования Дилшод Кенжаев.

Программа должна помочь тренерам, учителям и другим заинтересованным лицам в работе с молодежью в вохрасте от 13 до 18 лет справляться с проблемами в повседневной жизни, особенно в условиях поcткарантина, сказал международный координатор Региональной программы по Уголовному правосудию УНП ООН в Центральной Азии Кун Маркверинг.

Впервые программа была реализована в пилотном режиме в 2019 году в городах Ферганской долины. По словам Дилшода Кенжаева, «пилотирование дало свои результаты — в период проведения программы в 10 школах Андижана не было зарегистрировано случаев правонарушений среди школьников». В связи с этим МНО приняло решение продолжить проведение каскадных тренингов программы.

Тренинги, состоящие из 10 сессий, основаны на спорте и разработаны для решения определенного набора проблем посредством развития следующих факторов влияния: