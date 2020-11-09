В Самаре 7 ноября произошло возгорание частного дома, расположенного по адресу: ул. Промышленности, 33. По данным генерального консульства в Казани, на которые ссылается Министерство иностранных дел, в пожаре пострадал узбекистанец.

Всего в результате возгорания пострадали пять человек, четверо погибли. Гражданин Узбекистана А. Х. госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова с диагнозом: отравление угарным газом и ушиб мягких тканей головы.

Личности погибших устанавливаются, уточняется в сообщении.

Правоохранительные органы России ведут следствие действия. Генконсульство взяло ситуацию на контроль и поддерживает постоянный контакт с компетентными органами и медицинском учреждением, говорится в сообщении.