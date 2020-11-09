Территория Узбекистана 10−11 ноября будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, ожидается сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета. Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 градусов, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.

12 ноября погодные условия снова изменятся. На территорию страны зайдет холодный антициклон вторжения с районов Поволжья. Местами пройдет дождь, в горных районах — снег, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области сохранится погода без осадков.

С прохождением фронта вторжения местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с. Дневная температура при дожде понизится до +8…+13 градусов, что на 4−5 градусов ниже многолетних значений для этого дня, отмечают синоптики.

13 ноября дожди сохранятся лишь по областям Ферганской долины, по остальным регионам осадки прекратятся. Температура воздуха будет в пределах ночью 0…+5 градусов, днем — +8…+13 градусов, что также ниже нормы.