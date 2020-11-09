Новым министром здравоохранения Каракалпакстана назначен Мурад Исмаилович Курбанов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

До нынешнего назначения он работал директором филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в Нукусе. Также занимал должности главного врача Ходжейлинского районного медицинского объединения и Республиканского онкологического диспансера в Каракалпакстане.

На этом посту Мурад Курбанов сменил Атаджана Хамраева, возглавлявшего Минздрав Каракалпакстана с мая.