За комфортный, бесшумный, а главное — безопасный подъем и спуск жителей многоэтажных домов жилого комплекса Manzara будет отвечать один из ведущих производителей лифтового оборудования компания Shanghai MITSUBISHI Elevator Co.





ЖК Manzara — это современный комплекс, расположенный на территории Yunusobod Business City в одноименном районе столицы. На зеленой облагороженной территории свыше 30 тысяч кв. м покупателей ждут 12 жилых девятиэтажных домов с 1096 квартирами. Каждый жилой дом оборудован современной системой лифтового оборудования компании Shanghai MITSUBISHI Elevator Co.

Shanghai MITSUBISHI — это один из ведущих мировых производителей с 30-летней историей успешного функционирования на рынке грузоподъемных технологий и лифтового оборудования. Продукция компании экспортируется в более 16 стран мира — Юго-Восточную Азию, Южную Америку, Россию.





В каждом доме будет установлен пассажирский и грузовой лифты. Надежная грузоподъемная система гарантирует высокую скорость механизмов, бесшумность, экологичность, комфорт и безопасность при отключении электропитания.

Все квартиры в ЖК Manzara поступают в продажу с качественным ремонтом. Это значит, что каждый приобретает квартиру, полностью готовую к заселению. Выгодные условия покупки жилья в рассрочку предлагают период погашения в 24 месяца.





Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисе продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

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