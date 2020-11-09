Golden House представляет действующие акции и скидки во всех жилых комплексах. Все они завершатся 20 ноября.





Французский квартал Parisien

Во французском квартале Parisien действуют большие скидки до 17% на покупку квартир. Также в ЖК проходит невероятная акция — при покупке квартиры клиенты становятся участниками розыгрыша с главным призом Tesla Model 3.





Британский квартал Greenwich

Квартиры в британском квартале Greenwich также участвуют в акции Tesla Model 3. По ней все новые покупатели квартир получают шанс выиграть популярный электромобиль современности. Кроме того, при покупке квартиры бизнес-класса клиенты получат место в хорошо охраняемом подземном паркинге в подарок. Также предоставляются скидки до 10%.





Жилые комплексы Assalom Maxtumquli 2, Assalom Sohil и Assalom Do‘rmon Yo‘li

В жилых комплексах группы Assalom — Maxtumquli 2, Sohil и Do‘rmon Yo‘li — квартиры предоставляются с готовым ремонтом. В качестве бонуса здесь можно получить в подарок современный и эргономичный кухонный гарнитур. В ЖК Assalom Maxtumquli 2 имеются редкие скидки до 20 млн сумов, которые действуют также ограниченное время.





Жилой комплекс Sag‘bon

Квартиры в ЖК Sag‘bon также предоставляются в полном отремонтированном виде. В то же время покупатели получают в подарок кухонный гарнитур стоимостью 20 млн сумов.

Осенний марафон акций и скидок завершается 20 ноября. Осталось всего несколько дней, чтобы успеть приобрести квартиру в жилых комплексах с действующими скидками и акциями.

Остается только воспользоваться возможностями осеннего марафона и приобрести квартиру мечты на выгодных условиях.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (+998) 78−150−11−11.

Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.

Ориентир: ирригационный институт, ЖК «Новомосковская».

Сайт: gh.uz

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