10 ноября IMZO открывает благотворительную выставку детских картин воспитанников детского дома «Мехрибонлик» №23 в Ташкенте. Все картины напечатаны на стекле технологией Dip-tech.

Dip-tech — это специальный способ печати керамическими чернилами на стекле от IMZO. Он позволяет наносить любой дизайн или изображение практически всех форматов в высоком качестве. Печать устойчива к химическим воздействиям, влаге и ультрафиолетовому излучению.

В написании 50 картин приняли участие более 30 детей. Они с большой радостью и любовью подошли к написанию картин о доме, семье, дружбе, природе и мечтах.





Организаторы выставки приглашают всех желающих поближе познакомиться с авторскими работами детей и приобрести их. Все собранные средства будут направлены на организацию Нового года для воспитанников дома милосердия №23. Ведь Новый год для детей — особенное событие, настоящая сказка, наполненная волшебством.

Картины можно приобрести в Autograph Art Gallery с 10 ноября по 10 декабря.

Телефоны: (+998) 71−203−00−33, (+998) 97−757−18−82.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Ататюрк, 1.

Ориентир: Академический русский драматический театр.

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