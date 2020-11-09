На одном из сложнейших месторождений газа «Мустакилликнинг 25 йиллиги» с высоким содержанием сероводорода (до 7%) в Сурхандарьинской области компания ERIELL Group впервые начала бурение скважин с наклонно-направленным стволом.

Так, при бурении скважины в одной точке добыча продукта будет производиться далеко от буровой установки. Данная методика позволит получать продукт в сложных геологических условиях Сурхандарьинской области.

Несмотря на сложности, компании ERIELL Group удалось достичь своей поставленной цели. В частности, в октябре завершилось бурение скважины №403 «Мустакилликнинг 25 йиллиги» с отходом от вертикали до 1000 м и общей глубиной 3730 м. Здесь планируется получать газ в объеме до 500 тысяч куб. м в сутки, что редкость для подобных скважин в Узбекистане.

Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции в отношении инвестиционного блока «Узбекистон Мустакиллиги» компанией ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company с привлечением ERIELL Group. Он направлен на организацию ежегодной переработки 5 млрд куб. м природного газа с высоким содержанием сероводорода, углекислого газа и меркаптанов.

Проект намечено реализовать в два этапа: первый — с 2018 по 2023 годы. Он будет включать геологоразведку, бурение скважин, строительство инфраструктуры месторождения и газоперерабатывающего завода.

На втором этапе — с 2023 по 2025 годы — планируется строительство газохимического комплекса. Он будет производить до 500 тысяч тонн продукции на основе полимеров в год.

Компания ERIELL Group продолжает работу в этом направлении. В течение 2020−2023 годов на месторождении планируется пробурить 29 аналогичных скважин с проектной глубиной до 4,2 тысяч м и отходом от вертикали. Это позволит увеличить добычу углеводородов и комплексно развивать южные регионы Узбекистана.

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