Умеджон Исоевич Барноев назначен первым заместителем хокима Бухарского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области.

До этого должность первого заместителя занимал Анвар Очилов. О его новом месте работы не сообщается.

Умеджон Барноев родился 12 июля 1970 года в Рамитанском районе Бухарской области. В 1996 году окончил Бухарский технологический институт пищевой и легкой промышленности (ныне Бухарский инженерно-технологический институт), а в 2000 году Самаркандский государственный университет. Специальность по образованию — инженер-механик, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1998 году судебным исполнителем в Управлении юстиции Бухарской области, а затем работал главным советником по заявкам и жалобам Департамента по надзору за исполнением договорных обязательств хозяйствующими субъектами (1998−2004), главным специалистом Ташкентского территориального отдела управления материально-технического и финансового обеспечения судов, юристом 2-го уровня (2004−2005), сотрудник отдела по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и отмыванием денег при прокуратуре города Ташкента (2004−2013).

Он также занимал должность юрисконсульта юридического управления АО «Узпахтасаноат» (2018), заместителя директора кластера инновационного туризма Safari Vogue (2018−2020), а затем гендиректора указанного кластера (2020).

Умеджон Барноев является младшим братом покойного Уктама Барноева, который в разные годы работал заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер и хокимом Бухарской области.