За два года в Узбекистане 166 должностных лиц банков были привлечены к ответственности за коррупционные преступления, сообщил генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев на межведомственном заседании в субботу, передает корреспондент «Газеты.uz».

В качестве примера генпрокурор привел бывшего председателя Народного банка и «Микрокредитбанка» Муродиллу Эшматова, который обвиняется в совершении ряда коррупционных правонарушений, включая преступный сговор с лицом, скрывающимся в США.

Кроме того, на совещании отмечалось, что бюджетные средства, выделенные на социальные проекты, не доходили до конечных получателей. За два года в рамках проекта «Каждая семья — предприниматель» были выделены льготные кредиты на 1,7 млрд сумов, которые растратили должностные лица банков.

«Для предотвращения вмешательства в деятельность банков кардинально сокращены проверки, при обмене информацией также полностью соблюдается закон о банковской тайне. Разве такие удобства и условия не должны служить предотвращению коррупции? А фактически наблюдается обратная ситуация», — подчеркнул генпрокурор.

Нигматилла Юлдашев отметил, что Центральный банк и его территориальные управления относятся «крайне беспечно и безответственно» к выявленным правонарушениям. В частности, за два года в результате проверок 360 филиалов банков не был направлен ни один материал в правоохранительные органы. Хотя правоохранительные органы за этот период выявили свыше 100 преступлений, совершенных должностными лицами банков.

«Центральный банк и его нижестоящие организации не в курсе происходящих игр и незаконных схем в банках? Или у них не хватает опыта и квалификации, чтобы выявить это? Или есть другие причины?» — спросил он.

Генпрокурор считает, что руководители банков сами «придумывают и обучают схемам, а нижестоящие исполнители реализуют их».

Акмал Бурханов. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Директор Агентства по противодействию коррупции Акмал Бурханов добавил, что в июле на совещании президент поручил внедрить систему комплаенс-контроля против теневой экономики и коррупции в министерства и ведомствах, а также в 10 банках с госдолей.

По его словам, совместно с Администрацией президента, Генпрокуратурой и 26 министерствами были оперативно разработаны дорожные карты с привлечением зарубежных партнеров и международных консалтинговых организаций.

«Но почему-то Центральный банк не отнесся к этому вопросу серьезно. Письма были отправлены дважды через Счетную палату и агентство. После того, как письмо было адресовано председателю, коммерческие банки неохотно, для формальности, приняли поверхностные дорожные карты для введения комплаенс-контроля», — рассказал Акмал Бурханов.

«Когда мы написали письмо с предложением помочь и обучить внедрению комплаенс-контроля, эти коммерческие банки через руководство Центрального банка сообщили, что на это нет времени. Мы не можем этого понять. Есть ли у руководства банков желание предотвратить коррупцию? Что вам мешает?», — сказал Акмал Бурханов.

Саидкаххор Холхужаев. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

Отвечая на вопрос директора Антикоррупционного агентства, заместитель председателя Центрального банка Саидкаххор Холхужаев сообщил, что в ЦБ утверждена «дорожная карта» по противодействию и предупреждению коррупции на 2020−2021 годы.

«Что касается коммерческих банков, то им поручено по согласованию со своими акционерами и наблюдательными советами утвердить и подать [дорожную карту] в Счетную палату и агентство. По имеющейся у нас информации, на сегодняшний день эти 10 банков с госдолей одобрили карты и предоставили их в агентство и Счетную палату. С 1 ноября Центробанк ввел отдельную систему комплаенс-контроля и продолжает планомерно работать над каждой из мер, утвержденной в «дорожной карте», — сказал он.

По его словам, основная причина вышеназванных правонарушений в банках — человеческий фактор. Для его снижения внедряются информационно-коммуникационное технологии.

«Модульные кредиты, которые реально исключают человеческий фактор. При предоставлении документов в установленном порядке компьютер сам выдает кредит. По физическим лицам такие кредиты внедрены во всех банках, а для юридических лиц на первом этапе внедряются модульные кредиты для краткосрочных оборотных средств. Поэтапно эта система охватит и большие кредиты. Кроме того, андеррайтинговая система, то есть рассмотрение документом на одном этапе», — рассказал Саидкаххор Холхужаев.

По данным генпрокурора, за два года ущерб экономике от коррупции составил 2 трлн сумов.