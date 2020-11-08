Хокимият Кашкадарьинской области в День медицинского работника в Узбекистана раскрыл имена врачей и медсестер, скончавшихся во время пандемии коронавируса. До сих пор имена погибших медработников в Узбекистане не раскрывались.
Семьям 27 умерших медработников — 21 врача и 6 медсестер и медбратьев — выделят единоразовую материальную помощь в размере 240 млн сумов (семьям врачей по 10 млн сумов, медсестер и медбратьев — по 5 млн сумов).
«Единовременная материальная помощь, выделенная семьям наших врачей и медсестер, которые пожертвовали своими жизнями во имя здоровья людей, будут доставлены сегодня же», — заявил хоким Зойир Мирзаев.
В списке не уточняет дата смерти погибших. Но в Telegram-канале «Фидокорлар» (Самоотверженные), посвященном памяти погибших в 2020 году врачей, регулярно публикуются имена и фотографии медработников, среди которых есть и умершие врачи и медсестры, включенные в список хокимията.
Список медработников, погибших в 2020 году
- Нурматов Шерали Назарович — заместитель начальника областного управления здравоохранения. Карши. Дата публикации в «Фидокорлар» — 22 августа (это не дата смерти, а публикации на канале).
- Музаффаров Рауль Камолович — работал заведующим отделением областной Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Карши. 14 сентября.
- Кучаров Ходжа Умарович — работал заведующим токсикологическим отделением в Кашкадарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Карши. 21 октября.
- Якубов Кенгбой Ибрагимович — работал врачом-рентгенологом в Кашкадарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Касанский район. 14 августа.
- Боймуродов Ханжар Бохорович — работал врачом отделения нейрохирургии в Кашкадарьинском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Карши. 21 октября.
- Имамов Бурон Буриевич — работал врачом отделения гнойной хирургии областного детского многопрофильного медицинского центра. Каршинский район. 3 сентября.
- Вазиров Бекмурод Мадиевич — заведующий 6-м психиатрическим отделением областного психиатрического диспансера №1. Карши. 18 августа.
- Абирахматов Парда Хаитович — работал врачом общей практики в сельском врачебном пункте «Ковчин» Гузарского районного медобъединения. Гузарский район.
- Рахимов Сайфулла Каримович — работал врачом отделения хирургии Гузарского районного медобъединения. Гузарский район. 1 октября.
- Кочимова Сетора Ералиевна — работала медсестрой терапевтического отделения Гузарского районного медобъединения. Гузарский район. 25 сентябя.
- Эльмурадова Эльнора Нуриддин кызы — работала медсестрой в отделении хирургии Гузарского районного медицинского объединения. Гузарский район.
- Тошпулатова Саодат Таджиевна — работала медсестрой акушерского отделения Гузарского районного медобъединения. Гузарский район.
- Чакканова Барно Мухиддиновна — работала санитаркой терапевтического отделения Гузарского районного медобъединения. Гузарский район.
- Исматова Махбуба Уриновна — работала заведующей акушерским отделением Каршинского районного медобъединения. Каршинский район. 14 августа.
- Омонова Навбахор Рахматуллаевна — работала акушером-гинекологом в 57-й сельской семейной поликлинике Каршинского районного медицинского объединения. Карши. 14 августа.
- Худойбердиева Дильбар Рахмановна — работала иммунологом в Каршинской многопрофильной центральной поликлинике. Каршинский район. 15 августа.
- Джураев Баходир Кенжаевич — работал врачом общей практики 52-й сельской семейной поликлиники Каршинского районного медобъединения. Каршинский район.
- Кушаков Хусан Пардаевич — заместитель руководителя Дехканабадского районного медобъединения. Дехканабадский район.
- Саодатов Бобомурод Кахарович — работал патронажной медбратом в сельской семейной поликлинике №3 Дехканабадского районного медобъединения. Дехканабадский район.
- Утанов Кулмухаммад — работал дерматологом в Дехканабадской многопрофильной центральной поликлинике. Дехканабадский район.
- Ибрагимов Ашур Рахматуллаевич — работал патронажным медбратом в сельской семейной поликлинике №51 Камашинского районного медобъединения. Камашинский район. 17 августа.
- Суюнов Бахтиёр Турдиевич — работал врачом противотуберкулезного отделения Камашинского районного медобъединения. Камашинский район.
- Хидирова Хадича Назаровна — работала заведующей гинекологическим отделением Камашинского районного медобъединения. Камашинский район. 15 октября.
- Назаров Мамаёкуб Усмонович — работал реаниматологом Китабского районного медицинского объединения. Китабский район. 30 сентября.
- Ашуров Тулкин Абдуллаевич — руководитель Чиракчинского районного медобъединения. Карши. 31 августа.
- Исмаилова Шоира Негматовна — работала акушером-гинекологом Шахрисабзского городского медобъединения. Шахрисабз. 13 октября.
- Файзиев Шукрулло — работал врачом-педиатром Шахрисабзского районного медобъединения. Шахрисабзский район. 6 октября.
«Среди них были те, кто с ранних лет любил профессию врача, учился в медицинских вузах, посвятил свою жизнь этой профессии и умер во время пандемии, некоторые из них родились в 1995−1985 годах и посвятили половину своей жизнь познанию секретов этой области. Жаль… Их отвага и преданность навсегда останутся в наших сердцах» — сказал хоким Кашкадарьи.
В пресс-службе областной администрации уточнили «Газете.uz», что вышеуказанные медработники скончались не только от коронавируса, но и от сопутствующих заболеваний, пневмонии.
Согласно данным Telegram-канала «Фидокорлар» (аналог Списка памяти в России), в 2020 году скончались свыше 485 умерших медработников.
30 июля Министерство здравоохранения сообщало лишь о двух погибших медиках от COVID-19.
Ранее «Газета.uz» на основе предоставленных Госкомстатом данных о смертности подсчитала, что число смертей из-за пандемии коронавируса в Узбекистане в июле выросло на 26,4%, а в Ташкенте — в 2,6 раза. На запрос редакции о причинах повышенной смертности Минздрав так и не ответил.
Кроме того, Госкомстат впервые за последние годы не включил статистику смертности в доклад о демографической ситуации в Узбекистане по итогам девяти месяцев.
По официальной статистике Министерства здравоохранения на 7 ноября, в Узбекистане зарегистрировано 583 умерших от коронавируса.