Хокимият Кашкадарьинской области в День медицинского работника в Узбекистана раскрыл имена врачей и медсестер, скончавшихся во время пандемии коронавируса. До сих пор имена погибших медработников в Узбекистане не раскрывались.

Семьям 27 умерших медработников — 21 врача и 6 медсестер и медбратьев — выделят единоразовую материальную помощь в размере 240 млн сумов (семьям врачей по 10 млн сумов, медсестер и медбратьев — по 5 млн сумов).

«Единовременная материальная помощь, выделенная семьям наших врачей и медсестер, которые пожертвовали своими жизнями во имя здоровья людей, будут доставлены сегодня же», — заявил хоким Зойир Мирзаев.

В списке не уточняет дата смерти погибших. Но в Telegram-канале «Фидокорлар» (Самоотверженные), посвященном памяти погибших в 2020 году врачей, регулярно публикуются имена и фотографии медработников, среди которых есть и умершие врачи и медсестры, включенные в список хокимията.

Список медработников, погибших в 2020 году

«Среди них были те, кто с ранних лет любил профессию врача, учился в медицинских вузах, посвятил свою жизнь этой профессии и умер во время пандемии, некоторые из них родились в 1995−1985 годах и посвятили половину своей жизнь познанию секретов этой области. Жаль… Их отвага и преданность навсегда останутся в наших сердцах» — сказал хоким Кашкадарьи.

В пресс-службе областной администрации уточнили «Газете.uz», что вышеуказанные медработники скончались не только от коронавируса, но и от сопутствующих заболеваний, пневмонии.

Согласно данным Telegram-канала «Фидокорлар» (аналог Списка памяти в России), в 2020 году скончались свыше 485 умерших медработников.

30 июля Министерство здравоохранения сообщало лишь о двух погибших медиках от COVID-19.

Ранее «Газета.uz» на основе предоставленных Госкомстатом данных о смертности подсчитала, что число смертей из-за пандемии коронавируса в Узбекистане в июле выросло на 26,4%, а в Ташкенте — в 2,6 раза. На запрос редакции о причинах повышенной смертности Минздрав так и не ответил.

Кроме того, Госкомстат впервые за последние годы не включил статистику смертности в доклад о демографической ситуации в Узбекистане по итогам девяти месяцев.

По официальной статистике Министерства здравоохранения на 7 ноября, в Узбекистане зарегистрировано 583 умерших от коронавируса.