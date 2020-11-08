От Муйнака до моря сейчас около 150 км. Добраться до побережья можно только на внедорожниках. Я нередко бывал там в качестве гида или фотографа в рамках разных проектов.



Самое интересное на пути к морю – это природа. В середине весны плато Устюрт полностью покрывается цветами. Эта бескрайняя поляна цветов очень красива. Но уже через две недели цветы увядают и степь снова становится серой.