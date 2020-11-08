Фотограф Азамат Маткаримов – об отношениях человека и природы в эпицентре экологической катастрофы.
Я живу в Каракалпакстане и часто показываю Муйнак гостям и туристам. В свои поездки я всегда беру с собой камеру, чтобы снять незаконченную историю экологического бедствия. Она будет продолжаться вечно, покуда человек способен ее осознавать.
Все фотографии кликабельные. Нажмите на изображение, чтобы увидеть описание.
От Муйнака до моря сейчас около 150 км. Добраться до побережья можно только на внедорожниках. Я нередко бывал там в качестве гида или фотографа в рамках разных проектов.
Самое интересное на пути к морю – это природа. В середине весны плато Устюрт полностью покрывается цветами. Эта бескрайняя поляна цветов очень красива. Но уже через две недели цветы увядают и степь снова становится серой.
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У плато удивительный ландшафт. Это и бескрайняя степь, и крутые обрывы, и колоссальные разломы чинка – восточного края плато. Здесь встречаются каменные захоронения, оставленные кочевыми племенами.
Чинки
обрывистые труднодоступные уступы высотой до 350м, ограничивающие приподнятые плоские участки земной поверхности
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Плато Устюрт – довольно опасное место для водителей со множеством «ловушек». Машины проваливаются в подземные пустоты или пухляк глубиной в один метр. В дождь глубокие грязевые ловушки притворяются небольшими лужицами. Из них невозможно выбраться без посторонней помощи.
Пухляк
мелкая, легкая, как пух, пыль толщиной до метра.
Каким бы суровым ни был этот край, мне хочется показывать его красоту и величие.
Автор фотографий: Азамат Маткаримов.
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