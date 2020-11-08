Формат торгово-досуговой площади под открытым небом позволяет воплотить неожиданные и смелые идеи. Также он создает оптимальное общественное пространство для ежедневного досуга и времяпровождения на открытом воздухе.

Торговый квартал Alfraganus будет разбит на восемь функциональных зон с индивидуальным оформлением фасада. В каждой тематической зоне предусмотрены разноформатные одно- и двухуровневые коммерческие помещения с террасами и различными типами витринного остекления. Квадратура помещений составляет от 15 до 1000 кв. м.

Проект предлагает большое количество планировочных решений для организации розничного бизнеса. Кафе и рестораны, салоны красоты и спа-центры, аптеки, сервис-центры, магазины одежды, обуви, косметики, парфюмерии, сувенирная продукция, товары для детей, бытовая техника, мини-банки, розница различных услуг для населения. Все это и многое другое может быть реализовано на масштабной торговой площади Alfraganus.

Ее успешность объясняется грамотной планировкой торговых и развлекательных зон. Стандартные торговые центры уже давно стали привычным местом для деловых и личных встреч, семейных обедов, детских и подростковых развлечений.

Alfraganus организует масштабное пространство для отдыха и развлечений в иной плоскости. На площади в 118 тысяч кв. м будут расположены огромные якорные магазины, зона линейных магазинов, территория премиальной коммерции, точек общественного питания и широкая зона развлечений и досуга.

Выгодная локация вдоль центральной городской магистрали обеспечивает удобный доступ на территорию.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Сайт: bizninguylar.uz

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