«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов полезных завтраков.
Сырные блинчики с зеленью
Нежные и мягкие блины с сыром и ароматным укропом. Преимущество в том, что к блинчикам необязательно готовить начинку — они получаются очень насыщенными и вкусными.
Яичница в помидорах
Даже привычный завтрак из яиц можно приготовить по-разному. Яичница в помидорах — это очень просто и выглядит аппетитно.
Омлет «Греческий салат»
Омлет по мотивам греческого салата — это отличный завтрак. Безумная, но тем не менее прекрасная и вкусная идея.
Энергетические батончики
Эти батончики — настоящий кладезь полезных и питательных веществ: сложные углеводы за счет овсянки, полезные жиры за счет орехов, витамины, энергия для мозга и тела за счет сухофруктов.
Сырные вафли
Ароматные с ярким сырным вкусом вафли — это отличный вариант для полезного завтрака. Кстати, это блюдо также можно взять в качестве перекуса на работу или в школу.
Арахисово-банановые батончики
Батончики готовятся всего из трех ингредиентов, их можно приготовить впрок и всегда под рукой будет здоровый снек.
Ячневая каша
Ячневая каша — это вкусный и полезный завтрак, который придется по вкусу и взрослым, и детям.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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