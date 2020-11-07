«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов полезных завтраков.

Сырные блинчики с зеленью





Нежные и мягкие блины с сыром и ароматным укропом. Преимущество в том, что к блинчикам необязательно готовить начинку — они получаются очень насыщенными и вкусными.

Яичница в помидорах





Даже привычный завтрак из яиц можно приготовить по-разному. Яичница в помидорах — это очень просто и выглядит аппетитно.

Омлет «Греческий салат»





Омлет по мотивам греческого салата — это отличный завтрак. Безумная, но тем не менее прекрасная и вкусная идея.

Энергетические батончики





Эти батончики — настоящий кладезь полезных и питательных веществ: сложные углеводы за счет овсянки, полезные жиры за счет орехов, витамины, энергия для мозга и тела за счет сухофруктов.

Сырные вафли





Ароматные с ярким сырным вкусом вафли — это отличный вариант для полезного завтрака. Кстати, это блюдо также можно взять в качестве перекуса на работу или в школу.

Арахисово-банановые батончики





Батончики готовятся всего из трех ингредиентов, их можно приготовить впрок и всегда под рукой будет здоровый снек.

Ячневая каша





Ячневая каша — это вкусный и полезный завтрак, который придется по вкусу и взрослым, и детям.





Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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