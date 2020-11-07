6 ноября в Юнусабадском районе Ташкента произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10 автомобилей, сообщили в столичном ГУВД.

Отмечается, что инцидент случился примерно в 21:30 на улице Амира Темура, когда автомобиль Nexia-3 под управлением 31-летнего У. Р. столкнулся с BMW, за рулем которого был 18-летний Д. Х.

После столкновения водитель BMW потерял управление и неконтролируемо продолжил движение, врезавшись в три автомобиля Captiva, а также KIA Carnival, Spark, Matiz, Cobalt и Malibu.

В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Предварительной причиной аварии называется разворот автомобиля Nexia-3, при котором был проигнорирован приоритет BMW, движущегося в прямом направлении по основной дороге. Изучение обстоятельств продолжается.



