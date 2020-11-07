Проект Seoul Mun («Сеульские ворота») — это 40 тысяч кв. м живописного торгово-досугового пространства на набережной в центре столицы. Вдоль двух берегов канала Бурджар в три уровня расположатся разноформатные коммерческие помещения.

Территория проекта располагает более 270 вариантами коммерческой недвижимости для организации и развития любого вида бизнеса. Множество планировочных решений позволяет воплотить в жизнь даже смелые и неожиданные бизнес-идеи.





Разнообразие площади помещений составляет от 15 до 1000 кв. м, высота потолков может варьироваться от 3 до 6,5 м. Просторные витрины коммерческих помещений открывают широкие возможности для обзора содержимого помещения со стороны улицы. Это позволит привлечь еще больше посетителей. Каждое коммерческое помещение оснащено персональным входом и террасой.

Для максимальной реализации инвестиционного потенциала помещений Seoul Mun девелопер Dream City Development привлек одних из крупнейших независимых экспертов по консалтингу недвижимости в мире — компанию Knight Frank. Совместно с международными специалистами была разработана концепция из пяти форматов помещений:

малый формат общественного питания (food & beverage light);

крупный формат общепита (food & beverage heavy);

универсальные точки продаж (line store);

якорные магазины (anchor store);

детские и развлекательные зоны (leisure).

Каждая категория помещений имеет индивидуальный перечень характеристик.





Выгодное расположение в центре столицы, развитая инфраструктура объекта, большие паркинги на более 500 автомобилей, километры продуманных пешеходных маршрутов, масштабная облагороженная территория у воды и многочисленные общественные зоны. Все это будет реализовано на территории набережной, чтобы обеспечить ежедневное комфортное времяпровождение каждому посетителю и максимальную реализацию инвестиций владельцу помещений в Seoul Mun.

Остается только извлечь максимум выгоды и открыть широкие возможности продуманных решений для бизнеса в Seoul Mun.

Количество помещений ограничено.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: seoulmun.uz

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