Проект Seoul Mun («Сеульские ворота») — это 40 тысяч кв. м живописного торгово-досугового пространства на набережной в центре столицы. Вдоль двух берегов канала Бурджар в три уровня расположатся разноформатные коммерческие помещения.
Территория проекта располагает более 270 вариантами коммерческой недвижимости для организации и развития любого вида бизнеса. Множество планировочных решений позволяет воплотить в жизнь даже смелые и неожиданные бизнес-идеи.
Разнообразие площади помещений составляет от 15 до 1000 кв. м, высота потолков может варьироваться от 3 до 6,5 м. Просторные витрины коммерческих помещений открывают широкие возможности для обзора содержимого помещения со стороны улицы. Это позволит привлечь еще больше посетителей. Каждое коммерческое помещение оснащено персональным входом и террасой.
Для максимальной реализации инвестиционного потенциала помещений Seoul Mun девелопер Dream City Development привлек одних из крупнейших независимых экспертов по консалтингу недвижимости в мире — компанию Knight Frank. Совместно с международными специалистами была разработана концепция из пяти форматов помещений:
- малый формат общественного питания (food & beverage light);
- крупный формат общепита (food & beverage heavy);
- универсальные точки продаж (line store);
- якорные магазины (anchor store);
- детские и развлекательные зоны (leisure).
Каждая категория помещений имеет индивидуальный перечень характеристик.
Выгодное расположение в центре столицы, развитая инфраструктура объекта, большие паркинги на более 500 автомобилей, километры продуманных пешеходных маршрутов, масштабная облагороженная территория у воды и многочисленные общественные зоны. Все это будет реализовано на территории набережной, чтобы обеспечить ежедневное комфортное времяпровождение каждому посетителю и максимальную реализацию инвестиций владельцу помещений в Seoul Mun.
Остается только извлечь максимум выгоды и открыть широкие возможности продуманных решений для бизнеса в Seoul Mun.
Количество помещений ограничено.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City.
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: seoulmun.uz
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