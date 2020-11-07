Президент Шавкат Мирзиёев 6 ноября провел видеоселекторное совещание по мерам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», на совещании хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов выступил с предложением внедрить систему обязательного медицинского обследования населения. По его словам, большинство людей безразлично относятся к своему здоровью и не проходят медосмотр, пока не начинаются проблемы. Он попросил разрешения у президента ввести эту систему в Андижанской области.

Шавкат Мирзиёев отметил, что сначала необходимо узнать мнение населения и согласовать данную инициативу с кенгашем народных депутатов.

Шухрат Абдурахманов также указал на целесообразность участия хокимов в определении целевых квот по медицинским и образовательным сферам в высших учебных заведениях, «поскольку главы регионов лучше знают, как обстоят дела с кадрами в этих направлениях».

Глава государства указал, что в ближайшее время Андижанскую область посетит министр здравоохранения Абдухаким Хаджибаев, с которым можно обсудить указанные вопросы.