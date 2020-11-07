Директор Янгиабадского специализированного рынка Исмаилов обвиняется в совершений нескольких коррупционных преступлений. Об этом на межведомственном заседании в субботу сообщил генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев, передает корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, Исмаилов, работавший в сфере торговли, был ранее несколько раз судим. В последний раз во время руководства Сергелийским дехканским рынком в 2016 году был осужден за превышение полномочий и растрачу средств и лишен права занимать руководящие должности. В феврале 2019 года его повторно назначили директором Сергелийского рынка, а в апреле перевели руководить Янгиабадским специализированным рынком.

«И на этом рынке Исмаилов продолжил старые привычки и смотрел на объект как на свою личную собственность», — сказал генпрокурор.

Директор собрал вокруг себя близких ему людей, с которыми он работал на Сергелийском дехканском рынке. Он назначил Юлбарсова своим заместителем, Тимофеева — главным бухгалтером, зятя Джахонова — начальником отдела безопасности. За короткий период Исмаилов присвоил из выручки рынка 2,7 млрд сумов, а также уклонился от уплаты налогов на 919 млн сумов и заставил построить 124 незаконных сооружения. В ходе следствия эти цифры только увеличиваются, отметил Нигматилла Юлдашев.

Часть растраченных средств в размере 740 млн сумов директор рынка успел легализовать путем покупки пятикомнатной квартиры за 340 млн на имя безработной матери и автомобиля Trailblazer за 200 млн сумов на имя супруги. «Это только выявленные факты», — сказал генпрокурор.

«Конечно, из-за этих хищений рынок оказался в печальном положении. В частности, на сегодняшний день образовалась задолженность в размере 95 млн сумов за невыплату зарплат сотрудникам, 920 млн сумов — в виде налогов, 978 млн сумов — в виде коммунальных платежей, 240 млн сумов — перед другими организациями. Всего основной долг составляет 2,2 млрд сумов, пени — 2,9 млрд сумов», — отметил Нигматилла Юлдашев.

Кроме того, за время управления Яшнабадским рынком Исмаилов «под покровительством некоторых лиц» добился назначения своих знакомых руководителями других рынков. В частности, его сын Бекжон Исмаилов возглавил Сергелийский дехканский рынок, еще один сын Жахонгир Исмаилов стал первым заместителем директора Фархадского дехканского рынка, а его знакомый Шавкат Куванов, с которым он был вместе осужден, назначен директором Авиастроительного дехканского рынка, рассказал глава ведомства.

«Одним словом, он неформально руководил и этими тремя рынками. Вот вам коррупционный случай только лишь на одном рынке Ташкента. Неужели руководитель Центра управления муниципальными активами при хокимияте Ташкента Абдурахманов не в курсе происходящего? Или он тоже заинтересован в назначении этого лица, который был несколько раз судим и сделал профессией хищение средств в местах работы? После ареста Исмаилова на его место был назначен его сообщник Юлбарсов, что на это скажете?» — спросил генпрокурор.

Глава Генпрокуратуры подчеркнул, что во время следствия на эти вопросы будут найдены ответы.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz», в ходе сессии вопросов и ответов Нигматилла Юлдашев устроил допрос генеральному директору Центра управления муниципальными активами при хокимияте Ташкента Музаффару Абдурахманову.

Музаффар Абдурахманов: Все ваши претензии обоснованны. Я сделаю выводы. Пересмотрю кадровые вопросы заново…

Нигматилла Юлдашев: Стойте, вы с какого времени работаете?

Музаффар Абдурахманов: Я начал работу с июля 2019 года.

Нигматилла Юлдашев: Как вы объясните эти случаи?

Музаффар Абдурахманов: Оказалось, что я как новый человек в этой сфере не до конца изучил ее. Когда я пришел в эту сферу, рынок приносил в среднем 8−10 млрд сумов дохода в месяц. Мы провели инвентаризацию на каждом рынке, взяли под контроль вопросы аренды, стоянок и подняли ежемесячные поступления до 22 млрд сумов, то есть на 220%. Например, когда мы изучили стоянку на рынке «Эски шахар»…

Нигматилла Юлдашев: Ладно, с этими стоянками. Музаффар ака, если вы новый человек в этой сфере, сколько у вас есть рынков вообще?

Музаффар Абдурахманов: В Ташкенте 20 рынков, из них 12 — дехканские, 8 — специализированные.

Нигматилла Юлдашев: Почему вы не начинаете с «географии», не проверяете, кем являются руководителями рынков, нет ли непотизма или приятельства? И почему здесь все ранее судимые, еще именно по делам, связанным с рынками, злоупотреблениями в своей деятельности? На это не обращалось внимания? И почему после возбуждения уголовного дела назначили его сообщника Юлбарсова?

Музаффар Абдурахманов: Я не знаю, является ли он сообщником. Но меня из Департамента при Генпрокуратуре попросили быстро найти одного человека, чтобы у него было право подписи. Из-за этого мы назначили его заместителя временно исполняющим обязанности.

Нигматилла Юлдашев: Если бы вы взяли любого человека, то он относился бы к нему.

Музаффар Абдурахманов: Я это уточню.

Нигматилла Юлдашев: И как назначают директоров рынков? По вашему представлению утверждает хоким города? Следствие еще доберется до конца этой системы. Кто дает рекомендации для назначения?

Музаффар Абдурахманов: Кадровый вопрос каждого руководителя рынка мы пропускаем через хокима тоже.

Нигматилла Юлдашев: Приказ вы издаете?

Музаффар Абдурахманов: Да, приказ я издаю, но у нас есть совет, председатель кенгаша ставит подпись.

Нигматилла Юлдашев: Ладно, смотрите, если один сын на одном рынке, второй — на другом, третий — на четвертом, племянник — руководитель отдела службы. Если так посмотреть, то в узком смысле это реально стало настоящим базаром.

Музаффар Абдурахманов: По поводу уголовного дела в Сергелийском рынке я узнал только недавно, про заместителя директора Фархадского рынка я не знал, а про руководителя Авиастроительного рынка только сейчас узнал. Я прошу прощения.

Нигматилла Юлдашев: Где заместитель хокима Ташкента?

Первый заместитель хокима Ташкента Даврон Хидоятов: Я не ответствен по этому вопросу, но сейчас по каждому руководителю [рынка] проведем проверки: был ли судим или нет, проведем изучение.

Напомним, на совещании Генпрокурора сообщалось, за последние два года в Узбекистане за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности были привлечены 1986 должностных лиц. Ущерб от таких преступлений оценивался в 2 трлн сумов.