Александр Сучков вспоминает, что организаторы турниров пытались лукавить даже на больших е-спортивных чемпионатах, таких как Азиатские игры в закрытых помещениях, где компьютерные игры были представлены официальной дисциплиной.



Например, в 2009 году третьи Азиатские игры проводились во вьетнамском Ханое. В тот год в соревнованиях участвовала версия игры Need for Speed: Most Wanted, в которую уже не играли на других чемпионатах. Александра Сучков подозревает, что в этом была заинтересованность Вьетнама.