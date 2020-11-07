Сегодня ситуация изменилась. Е-спорт в Узбекистане признан и включен в перечень
видов спорта. Это заслуга федерации, которая должна заниматься развитием е-спорта. Но пока, по мнению Александра Сучкова, федерация ставит своей главной задачей наращивание своей доминирующей роли в развитии киберспорта. Геймеры жалуются, что в турнирах участвуют команды по приглашению, а не по результатам отборочных турниров.
«Почему-то наша федерация требует, чтобы геймеры, участвуя в чемпионатах федерации, вступали в нее и играли только от нее. Такие ограничения могут считаться нормальным для профессионального футбола, когда в спортсменов вкладывают большие деньги, когда они получают огромные гонорары. Но наша федерация ничего не дает, а значит, не может ничего требовать, – считает Александр Сучков. – К тому же, какая разница, с кем сотрудничает киберспортсмен, если на чемпионате мира он все равно представляет страну и борется за ее честь?».
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