Новогодняя ночь 1996 года. Гости уже разошлись, впереди несколько дней отдыха. Александр Сучков садится играть в шутер Doom II: Hell on Earth. Он уже проходит 29 уровень, как вдруг к нему подходит жена и начинает что-то нервно говорить. Он обижается. Разве у него нет права поиграть? Он пройдет и забудет про эту игру, но супруга говорит: «Пора на работу».

Александр Сучков оглядывается: на столе несколько пустых чашек и какая-то посуда с недоеденным печеньем, позади – три незаметно пролетевших за игрой дня. Он не помнит, спал ли. Но однозначно понимает, что так делать нельзя.