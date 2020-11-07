Instagram
Фото: Александр Сучков
Отец узбекского киберспорта
История развития компьютерного спорта в начале тысячелетия.
Еще в конце прошлого века Александр Сучков понял, что компьютерные игры – это профессия и спорт. На протяжении 12 лет он организовывал национальные чемпионаты и вывозил нашу сборную на международные турниры. Чем отличается е-спорт от киберспорта, в чем их лукавство, почему в развитии индустрии так важна поддержка государства и почему Александр Сучков оставил «карьеру» организатора киберспортивных соревнований – в материале «Газеты.uz».
Новогодняя ночь 1996 года. Гости уже разошлись, впереди несколько дней отдыха. Александр Сучков садится играть в шутер Doom II: Hell on Earth. Он уже проходит 29 уровень, как вдруг к нему подходит жена и начинает что-то нервно говорить. Он обижается. Разве у него нет права поиграть? Он пройдет и забудет про эту игру, но супруга говорит: «Пора на работу».

Александр Сучков оглядывается: на столе несколько пустых чашек и какая-то посуда с недоеденным печеньем, позади – три незаметно пролетевших за игрой дня. Он не помнит, спал ли. Но однозначно понимает, что так делать нельзя.
Спорт ли этот киберспорт?
В конце 90-х – начале нулевых Александр Сучков был директором небольшого предприятия по поставке компьютерной техники. Изредка покупатели просили привезти мощные комплектующие за баснословные деньги. Например, видеокарту за «жалкие» 2500 долларов. Тогда ему стало понятно, что есть некий «спортинвентарь», который люди хотели иметь дома.

В 2001 году Александр Сучков начинает издавать журнал о компьютерных играх «КомпАС». В нем публикуются репортажи о чемпионатах, которые проводят клубы. Один из рекламодателей журнала попросит Александра Сучкова помочь в организации чемпионата. Только турнир должен проводиться не среди геймеров нескольких клубов, а среди игроков всей страны.

По словам Александра Сучкова, он делится этой идеей с тогдашним директором Агентства связи и информатизации Абдуллой Ариповым и получает его поддержку.
«Надо молодежь обучать компьютерным технологиям через игры», – вспоминает Сучков слова Абдуллы Нигматовича.
В 2003 году Александр Сучков проводит первый национальный чемпионат по компьютерным играм. На турнир были приглашены организаторы национальных отборочных соревнований на чемпионат мира World Cyber Games (WCG) по странам Содружества.

«Главный спонсор чемпионата – компания Samsung – увидел, что Узбекистан может проводить турниры на достаточно высоком уровне: мы использовали правила WCG и те дисциплины, которые были представлены на гранд-финале – Counter Strike, Warcraft, StarCraft и спортивные симуляторы», – говорит Александр Сучков.

Увидев, как играют геймеры, он понял, что появилась новая и интересная субкультура. Ее представителя строят стратегию игры, ставят перед собой определенные цели, пытаются их достичь и соревнуются друг с другом. Значит, они могут называться спортсменами и могут готовиться к чемпионату мира 2004 года.

Киберспорт или е-спорт?
В понимании Александра Сучкова киберспорт резко отличается от е-спорта своей коммерциализацией. Е-спортивные состязания могут проводиться под эгидой Международного Олимпийского комитета.

﻿«Это классический спорт, в котором есть тренер, есть определенные правила, дисциплины, судьи, допинг, антидопинг, регламент. Это е-спорт. И он очень слабый, хилый во всем мире», – говорит Александр Сучков.

По его мнению, такому «классическому» спорту противостоит киберспорт – профессиональный спорт, который финансируется за счет спонсоров – производителей компьютерного софта и «железа», игр или вообще энергетиков и газировки.
«Это некий профессиональный спорт, который менее всего ориентирован на саму состязательность, а более всего – на некий экономический, коммерческий эффект, – считает Александр Сучков. – Это как автопром и “Формула-1”, куда вы не можете прийти со своей машиной и заявиться об участии. Но вы можете хорошо и быстро бегать и выступать на любых соревнованиях».

﻿Он продолжает, что нагляднее всего разница между киберспортом и е-спортом видна на примере футбола в рамках Олимпийских игр и Лиги чемпионов. О первом не знает никто, потому что здесь слишком мало рекламы. Последний имеет бешеную популярность и даже идет вразрез с идеологией здорового образа жизни, который, казалось бы, пропагандирует любой спорт. Но Лига чемпионов рекламирует спиртные напитки.
Лукавство большого е-спорта
В связи с нацеленностью на коммерческий успех правила проведения соревнований по компьютерным играм до сих пор не прописаны четко, подчеркивает Александр Сучков. Игры регулярно обновляются, появляются новые версии, «и чемпион мира, который в предыдущей версии был очень сильным, в этой версии уже никто».
«В киберфутболе Роналду не может существовать, потому что придумают новую версию игры, в которой он не сможет разобраться так быстро, как его соперники, – отмечает Александр Сучков. – Или представьте, вы чемпион мира по Need for Speed, а производитель выпускает версию игры, которая не имеет спортивной состязательности. Грубо говоря, там нужно подобрать запчасти, навороты. А версия, где была спортивная составляющая, больше не финансируется, чемпионат не включает ее в список дисциплин. Есть спортсмен, но нет дисциплины».

Производители игр не заинтересованы в том, чтобы кто-то мог играть лучше, чем весь остальной мир, поясняет он. Нужно, чтобы было больше чемпионов, чтобы каждый покупал подписку, платил за всякие улучшения. Производители организовывают лиги, чтобы геймеры стремились быть лучшими за какой-то промежуток времени. Но смогут ли они стать первыми, если нужно сыграть один раз и дойти до финала?
Александр Сучков вспоминает, что организаторы турниров пытались лукавить даже на больших е-спортивных чемпионатах, таких как Азиатские игры в закрытых помещениях, где компьютерные игры были представлены официальной дисциплиной.

﻿Например, в 2009 году третьи Азиатские игры проводились во вьетнамском Ханое. В тот год в соревнованиях участвовала версия игры Need for Speed: Most Wanted, в которую уже не играли на других чемпионатах. Александра Сучков подозревает, что в этом была заинтересованность Вьетнама.
«Организаторы, как и во всех странах, хотят взять больше медалей для своей страны. Они узнали, что во Вьетнаме есть геймер, который может претендовать на золото по Need for Speed. Он был хорош именно в версии Most Wanted, потому ее и взяли», – считает он.

Кроме того, они изменили правила игры, продолжает Александр Сучков. Их игрок мог лидировать только три круга, а дальше сдавал позиции. Поэтому организаторы решили, что гонщики будут ездить по три круга вместо положенных пяти.
Или в 2011 году сборная Узбекистана не смогла поехать на Азиатские игры в Ашхабад. Тогда страна-организатор заменила е-спорт на традиционные дисциплины с участием лошадей, в которых Туркменистан показывал превосходные результаты. В итоге узбекские киберспортсмены не участвовали в международных турнирах в рамках олимпийского движения долгих четыре года и лишь в 2013 отправились в южнокорейский Инчон на очередные Азиатские игры AIMAG.

Южная Корея – это родоначальник компьютерного спорта. Именно здесь в 1999 году состоялся первый киберспортивный турнир WCG, рассказывает Александр Сучков. На AIMAG 2013 соревнования проводились по шести е-спортивным дисциплинам. Участникам было понятно, что все комплекты медалей возьмет принимающая страна.

По словам Александра Сучкова, Олимпийский совет Азии решил, что одна сборная не может участвовать в более чем четырех дисциплинах. Это было сделано для того, чтобы не лишать игроков спортивного интереса.

«Мы просили сделать правила в двух дисциплинах, где южнокорейские игроки не участвовали. Но они сказали, что не представлены в этих дисциплинах. “Мы даже не знаем, какие правила устанавливать. Устанавливайте их сами”», – вспоминает Александр Сучков.
«Был и такой казус с правилами по игре Need for Speed. Организаторы игр говорят: “Мы приведем целый зал болельщиков, давайте мы сделаем, чтобы все игроки, которые будут участвовать в финале, имели право сбивать друг друга с трассы, потому что это зрелищно”, – продолжает он. – Как? Все правила категорически запрещают. Представьте, в боксе разрешали бы бить ниже пояса. И естественно, когда вьетнамский игрок понял, что можно таранить нашего Сардорбека Абдуллаева, он стал его таранить. И это показывает, насколько организаторам было наплевать на е-спорт. Они не знали, как играют в NFS. Но они прекрасно организовали те игры, в которых участвовали их игроки».
Е-спортивный сирота
На пути своего развития узбекский е-спорт постоянно сталкивался с препятствиями, рассказывает Александр Сучков. В 2004 году сборная не смогла полноценно участвовать на чемпионате мира WCG в Сан-Франциско. Лишь двое из пяти геймеров команды по Counter Strike получили визы, несмотря на приглашение мэра города.
«Но это же пять человек! Они же команда, – сетует он. – Нам было очень обидно, но мы все равно отвезли ребят. Мы заявили их в других дисциплинах, чтобы они посмотрели, как играют другие геймеры. Важно было общаться, налаживать контакт. В конце концов, наш флаг появился на WCG».
Е-спортсмены страны не были нужны даже Национальному олимпийскому комитету, продолжает Александр Сучков. В середине нулевых НОК даже не знал, что такое киберспорт. В 2007 году Сучкову позвонили из комитета и сообщили, что в Азиатских играх пройдут соревнования «по какому-то е-спорту», не знает ли он, что это такое.
«Даже в 2013 году в Инчоне один из руководителей нашей делегации ругался на наших геймеров по FIFA, что они смотрят футбол, когда надо спать. А ребята просто тренировались. Это было очень забавно, все долго смеялись», – вспоминает он.

﻿В 2007 году на II Азиатских играх в закрытых помещениях в Макао нашим кибератлетам не дали олимпийскую форму. По словам Александра Сучкова, он сам приглаживал к футболкам геймеров наклейки с флагом Узбекистана.
«Несмотря на то, что все расходы киберспортсменов покрывал частный спонсор, НОК отказался оформлять наши визы на даты до начала соревнований, чтобы мы успели потренироваться. Нам взяли билеты за день до чемпионата. Мало того, с меня требовали чуть ли не гарантию того, что мы привезем медали, – рассказывает Александр Сучков. – Из-за плохих погодных условий мы опоздали на чемпионат на сутки. Пока мы ждали свой рейс из Пекина в Макао, я попросил сотрудника НОК заявить нас, потому что, если мы заявлены, но не явились на игру, нам засчитают одно очко за поражение. Но мне сказали: “Раз вы опоздали, берите обратный билет в Ташкент”. И это при том, что не НОК дал нам деньги на участие в Азиатских играх».
Национальный олимпийский комитет не верил в киберспорт.
«Перед полуфиналом, когда Дониёр Шамузафаров должен был уже бороться за золото, меня отругал бывший чиновник Госкомспорта. Тогда сборная Узбекистана по другим дисциплинам показывала плохие результаты, и меня отчитали, – продолжает он. – Я все выслушал и спросил, можно ли нам уехать после обеда, потому что сейчас у нас борьба за золото. Этот чиновник очень обрадовался. Это была первая медаль на тех играх. Мы сразу подняли флаг Узбекистана».

НОК не верил в киберспорт, считает Александр Сучков. Для участия на Азиатских играх в закрытых помещениях сборная всегда искала спонсоров. По возвращении на родину медалисты никогда не получали благодарности от Национального олимпийского комитета, хотя за счет их побед сборная страны поднималась в общекомандном зачете.
«В 2013 году наш фифер Павел Сапрыкин взял первое золото в истории е-спорта страны. Играл гимн Узбекистана – мы видели, как это, как это красиво! Но когда мы приехали домой, все словно сделали вывод, что е-спорт можно больше не финансировать, потому что золото у нас уже есть, – предполагает он. – Только наш спонсор “Билайн” подарил Сапрыкину смартфон. И все».

Это теперь он понимает, почему президент сразу дарит чемпионам машины. Ведь если у спортсмена нет спортивной организации или клуба, рабочего места, он остается один на один со своим спортом и медалью.

Кому нужен киберспорт?
«Киберспорт может существовать только за счет спонсоров, которым нужна молодежная политика, – считает Александр Сучков. – Таковыми могут быть государство, которое интересуется молодежью, и компании, которые хотят быть популярными в среде молодых людей».

Но в Узбекистане нет производителей компьютеров, игр и программного обеспечения, которые могли бы по-настоящему развивать е-спорт внутри страны. А в правительстве в те годы были большие сомнения в отношении необходимости проведения таких чемпионатов. «Может быть, мы развиваем не то направление? Не заигрываем ли мы с молодежью? Может, не нужно приучать их к компьютерным играм, а нужно быть строже?».
«Мы разъяснили, что Counter Strike – это вообще-то антитеррористическая операция, что играть за террористов намного сложнее, потому что сама суть игры – обезвреживание. Мы объясняли, что если в 18 лет мальчику дают настоящее оружие со словами “Куда начальник скажет, туда и будешь стрелять”, значит, необходимо быть уверенным в том, что он не будет использовать это для терроризма, а лишь для защиты родины».
Только Абдулла Арипов горячо поддерживал геймеров, рассказывает Александр Сучков. При его поддержке было подписано распоряжение правительства о проведении первого чемпионата Узбекистана по компьютерным играм – отборочного турнира WCG Uzbekistan Preliminary 2004.
Вице-премьер присутствовал на церемонии вручения медалей. Его по-настоящему порадовало участие Узбекистана в Азиатских играх. По словам Сучкова, Арипов посчитал, что это знак – началось признание е-спорта Международным олимпийским комитетом.
«В 2005-2007 годах Арипов по 40 минут стоял на сцене, вручал медали и дипломы. Он показывал, что правительство действительно интересуется молодежью. И не только правильной молодежью, которая соблюдает “маънавият-марифат”, но и той, что играет в непонятные игры», – вспоминает Александр Сучков.

﻿Он уверен, что поддержка в его лице была важна для самих геймеров. Ведь получить медаль из рук заместителя премьер-министра – та еще мотивация. Если на фирменной “чемповской” футболке был флаг страны, он даже надевал ее, снимая галстук и костюм. Геймеры чувствовали, что он свой.
Часто в понимании необходимости развития е-спорта Арипов был ближе геймерам, чем их родители. Люди, которые отродясь не видели компьютера, считали, что человек, сидящий за ним – плохой человек, что посетитель компьютерного клуба обязательно пойдет по неправильному пути, потому что компьютерные игры жестоки.

«Самый главный спонсор любого спорта – это родители, – уверяет Александр Сучков. – Они отдают своих детей в секцию, покупают одежду, оплачивают тренеров. Но если родители сами даже не догадываются, что такое компьютерные игры, деревья растут корнями вверх. Потому что корни – это
родители».
Он вспоминает, что многие матери и отцы не любили его за то, что их дети часами тренировались перед экраном, прогуливали занятия и занимались бесперспективным делом. Они считали, что Сучков мешает их сыновьям учиться, сбивает с пути. Они не хотели отпускать своих детей на чемпионаты за границу.

Правда, были и те, кто поощрял любовь детей к киберспорту. По словам Александра Сучкова, чемпион Узбекистана в дисциплине Need for Speed и один из пяти лучших геймеров планеты Артур Арзанов жаловался, что отец заставляет его играть.
«Артур говорил, что не хочет играть, хочет отдохнуть и погулять. Но так уж и быть, выиграет. Его отец сам был большим любителем игр. Геймеры любили и уважали его за это».

Честность в почете
Пока большинство сомневалось в необходимости развития киберспорта, Александр Сучков в него верил и пытался развивать его по честным правилам.

«Как и на всех чемпионатах, у нас стояла “скорая”. Мы получали согласование в хокимияте и МВД, показывали, что у нас есть чемпионы прошлого года. Вот 72 геймера, они даже за хулиганство не попадали ни разу. Проверьте при этом любую боксерскую ассоциацию, там сплошь и рядом хулиганство».

И по словам Сучкова, им действительно верили: «Да, оказывается, ваша молодежь нормальная. Просто они играют в какие-то непонятные игры».
Игроки младше 16 лет не допускались к соревнованиям по Counter Strike. Более того, не достигшие этого возраста не могли даже посмотреть финал. Организаторы всегда арендовывали компьютерные клубы, чтобы исключить всякое кумовство, чтобы владельцы клубов не просили сделать чемпионами свою команду, своих родственников.
«Сыновья» узбекского киберспорта считают, что Александр Сучков возился с ними «как мать».
«Нас за это многие не любили. Но мы все это отвергали. И самое главное, что мы добились в этих чемпионатах, – это справедливость и честность. Молодежь может простить все что угодно, даже дедовщину в армии. Но она не любит несправедливость и нечестность, когда кто-то “пропихивает” своего игрока, делает нечестную игру».

«Сыновья» узбекского киберспорта считают, что Александр Сучков возился с ними «как мать». Но сам он отказывается от этих регалий. Сучков скромно оценивает свой вклад в развитие киберспорта, считая, что любой компьютерный клуб сделал больше.
«Я ведь только проводил отборочные турниры и организовывал поездки на международные старты. К самим тренировкам я отношения не имел. Мне нужно было продумать все от формы и организации чемпионатов внутри страны до перелетов на международные соревнования. Во всех остальных вопросах я был и остаюсь профаном».
За 12 лет своей организаторской деятельности Александр Сучков вместе с командой журнала infoCOM.uz, в который вырос журнал «КомпАС» провел более 25 чемпионатов различного уровня. Последний прошел в 2015 году. Это был Кубок Узбекистана по киберфутболу в рамках недели ИКТ.

«Мы увидели, что потерялся интерес у Госкомсвязи. Даже вручение диплома и кубка проводил я сам, потому что никто из официальных лиц не захотел вручать его. Соответственно, потерялся статус и заинтересованность спонсоров. Как ни странно, но во многих странах именно поддержка е-спорта со стороны государственных органов очень важна спонсорам».

Послание молодым
Если сравнивать е-спорт нулевых и начала 20-х, то сегодня в нем тяжело увидеть тот «налет пацанства», который был присущ ему 15 лет назад, считает Александр Сучков. В те года на соревнованиях откровенные чайники играли с искушенными энтузиастами.

«Сейчас геймер уже не тот “эх, крутой парень”, потому что их времена прошли. Любой может поиграть. А геймер сегодня в какой-то степени даже ортодокс».

Раньше не у всех была возможность наскрести эти 400 сумов на тренировку в компьютерном клубе, продолжает Сучков. Некоторые клубы разрешали играть за уборку.
«Геймеры настолько вкладывались в тренировки, что выигранные на чемпионатах мониторы продавали прямо в зале, – рассказывает он. – Мы дарили их, чтобы геймеры играли. А 50-70% игроков задолжали компьютерным клубам за тренировки и были вынуждены отдавать долг таким образом».
Сегодня ситуация изменилась. Е-спорт в Узбекистане признан и включен в перечень видов спорта. Это заслуга федерации, которая должна заниматься развитием е-спорта. Но пока, по мнению Александра Сучкова, федерация ставит своей главной задачей наращивание своей доминирующей роли в развитии киберспорта. Геймеры жалуются, что в турнирах участвуют команды по приглашению, а не по результатам отборочных турниров.

﻿«Почему-то наша федерация требует, чтобы геймеры, участвуя в чемпионатах федерации, вступали в нее и играли только от нее. Такие ограничения могут считаться нормальным для профессионального футбола, когда в спортсменов вкладывают большие деньги, когда они получают огромные гонорары. Но наша федерация ничего не дает, а значит, не может ничего требовать, – считает Александр Сучков. – К тому же, какая разница, с кем сотрудничает киберспортсмен, если на чемпионате мира он все равно представляет страну и борется за ее честь?».
Без знакового человека, который может влиять, федерация в наших реалиях не будет сильна.
Пока чемпионаты федерации – это нечто местничковое, продолжает он. Нет атмосферы чего-то большого. Кроме того, ей пока не удается стать союзником геймеров в глазах самих игроков, убежден Александр Сучков.

«В ее главе должен стоять хороший менеджер. Геймер не должен руководить федерацией. Когда-то мы планировали создать Академию компьютерных игр. Я много раз обращался с предложением создать федерацию е-спорта, где президентом будет кто-то из министерства. Потому что сама по себе федерация без знакового человека, который может влиять, в наших реалиях не будет сильна в финансовом и организационном плане».
По словам Александра Сучкова, создание отдела по развитию киберспорта при IT-парке – знак того, что государство вновь задумывается о е-спорте. Сегодня этим должна заниматься молодежь, но не стоит экономить на его развитии и на поощрении спортсменов, иначе индустрии не выйти на профессиональный уровень.

Александр Сучков подчеркивает, что талант без тренировок – ничто. Одаренный легкоатлет уступит соперникам, у которых есть сборная, тренировки, система, регулярные соревнования.

Киберспорт должен развиваться и как массовый, и как профессиональный спорт, уверен он. Но в связи с тем, что сейчас е-спорт перешел в онлайн, страна должна открыть легальный рынок игр. В Узбекистане должны появиться правообладатели программного обеспечения и компьютерных игр.
«Вот недавно президент говорил о пиратских продуктах, спрашивал, почему мы не защищаем свою продукцию. Потому что мы должны будем защищать чужую, если начнем защищать свою. Но у нас нет индустрии компьютерных игр как индустрии. Если у нас появится легальный рынок игр, придут деньги, появятся разработчики, рабочие места, потому что нужно сопровождение программного обеспечения, хранение данных. Но пока мы считаем, что не нужно платить за софт, потому что это дорого. Для нас нормально покупать сахар за валюту, но зачем платить за софт, когда его можно украсть».
«Я думаю, киберспорт будет интересовать всех, включая в том числе и Минобороны, силовые ведомства, – говорит Александр Сучков. – Современные войны – это компьютерные игры. Дронами управляют с территории одной страны, а бомбят другие. Мы должны вырастить поколение, которое будет защищать страну теми методами, которые будут в мире. Я бы чемпионат Вооруженных сил Узбекистана по Counter Strike точно проводил».
Отец узбекского киберспорта
Александр Сучков никогда не планировал связывать всю свою жизнь с е-спортом. Киберспорт так и остался для него увлечением. Своей самой большой ошибкой он считает выбор профессии IT-журналиста в ущерб созданию федерации, которая развивала бы е-спорт, а не личные интересы граждан или клубов.

«В начале 2000-х мы были уверены, что в ближайшее время е-спорт станет олимпийским видом спорта. А сейчас несмотря на признание во многих странах е-спорта в качестве вида спорта, официальных турниров очень мало».
Александр Сучков всегда жалел наших кибератлетов. Они не получали никаких зарплат или стипендий. Только призовые подарки от спонсоров за месяцы или даже годы тренировок. В итоге у них опускались руки и они были вынуждены заниматься своими жизненными задачами.

Безразличие НОК и Госкомсвязи в 2013 году, когда е-спортивная сборная Узбекистана взяла золото и второе место в общекомандном зачете, уступив только сильнейшей Южной Корее, разочаровало Александра Сучкова. Он потерял веру в развитие е-спорта, что стало для него личной трагедией.
Но главное, что караван идет дальше, что е-спорт дал Сучкову любовь и веру в молодежь. Да, за все те годы геймеры вымотали ему все нервы. Но то были молодость, дерзость и максимализм, которые можно было только понимать и прощать.

Прощать, потому что главная задача киберспорта – это развитие человека в области IT. Важно, что дети Узбекистана смогли показать своим родителям, что они не просто бездельничают в клубах. Без знания улицы, но со знанием компьютерных игр большинство из них выросло в сильных IT-специалистов.

Поэтому Александр Сучков считает, что чемпион страны по е-спорту должен получать максимальные льготы при поступлении в Ташкентский университет информационных технологий и его филиалы. «То, что геймер может стать хорошим “айтишником”, проверено многократно».

Важно, что отец узбекского киберспорта научил геймеров гордиться своей страной. Игроки, съездив на чемпионаты, возвращались с другим отношением к своей стране.

Для Александра Сучкова честь страны на международном уровне – не пустые слова. Поэтому если однажды наши игроки еще засветятся на мировых чемпионатах, мы должны будем об этом громко кричать. Ведь никому, кроме нас это не нужно.

«Поверьте, видеть флаг своей страны на флагштоке во время церемонии награждения, да еще и по киберспорту. Это дорого стоит. Я брал с собой наших бабайчиков и “монобровь-апа”, маленькие флажки, ставил их рядом с нашими геймерами во время турниров. Каждый оператор снимал флаг и бабайчиков. Это видели телезрители», – рассказывает Александр Сучков.
«Я заставлял наших игроков широко раскрывать флаг, потому что это гордость. Это не просто выиграть компьютер или деньги, это представить честь хорошей страны, где много молодежи. Это ввести всех зрителей в недоумение, когда на церемонии открытия выходишь в алфавитном порядке после США и Великобритании – United States of America и United Kingdom. И все говорят: “Ху из Юзбекистан?”. А вот такая компьютерная держава!».

Партнер проекта — HyperX Gaming
Автор текста: Сабина Бакаева
Все права на материалы принадлежат автору и «Газете.uz».
Запрещается любое использование фото-, графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газете.uz» и третьим лицам.

Комментарии

Отправить Выйти От:

Авторизация на Газета.uz

Авторизуйтесь на сайте, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям.