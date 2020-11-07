Турецкий бренд Beko объявляет акцию на весь ноябрь. С 1 по 30 ноября при покупке встраиваемых варочной панели и духовки каждого ждет микроволновая печь в подарок.
Beko входит в крупнейший в Турции концерн «Арчелик» (Arçelik A.Ş) и представляет широкий ассортимент бытовой техники.
Варочные панели и духовые шкафы торговой марки Beko имеют несколько отличительных свойств и преимуществ.
- Технология SURF — система циркуляции разогретого воздуха, с которой больше не нужно беспокоиться о равномерном пропекании блюд.
- Нанопокрытие Oleofobic — эмаль, отталкивающая жир. Она помогает привести в порядок духовой шкаф за пару минут даже после масштабного кулинарного подвига.
- Функция Booster — быстрый разогрев. Чтобы поставить в духовой шкаф любое блюдо, больше не нужно долго ждать нагревания. Достаточно включить функцию Booster и через четыре минуты духовка готова.
- 3D-выпекание — функция, которая позволяет готовить несколько блюд одновременно за счет верхнего и кольцевого нагрева и специальной перегородки.
Приобрести технику бренда Beko можно в торговых сетях Узбекистана, в сети магазинов бытовой техники GOODZONE, на рынке «Абу-Сахий», в ТЦ Fleshka (бывш. фабрика «Малика»), а также в торговых точках по всей стране.
Call-центр: (+998) 71−207−10−01.
Сайт: beko.uz
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