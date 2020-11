Три крупных американских телеканала — ABC, CBS и NBC — прервали трансляцию выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме из-за его «ложных заявлений о достоверности результатов президентских выборов», пишет газета The New York Times.

Издание отмечает, что пресс-конференция Трампа транслировалась во время выпуска вечерних новостей, которые собирают самую большую коллективную аудиторию телевизионных новостей.

The Verge уточняет, что в своей речи Трамп обвинил представителей Демократической партии в «фальсификации» и попытке «украсть» выборы. Он заявил, что «побеждает на выборах, если считать только законные голоса». При этом подсчет голосов продолжается в нескольких ключевых штатах, включая Пенсильванию, Неваду и Аризону.

«Ни [действующий] президент [Дональд Трамп], ни кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден еще не набрали достаточно голосов коллегии выборщиков для победы», — подчеркнуло издание.

Ведущий NBC Nightly News Лестер Холт назвал бездоказательными заявления Трампа: «Мы должны здесь прервать, потому что президент сделал ряд ложных заявлений, в том числе о том, что имело место мошенничество при голосовании».

Ведущий ABC Дэвид Мьюр вмешался в трансляцию и сказал зрителям о необходимости «проверить факты». CBS прервал трансляцию спустя 90 секунд, отмечает The New York Times.

Ведущий CNBC Шепард Смит, прерывая выступление Дональда Трампа, заявил: «Мы не собираемся продолжать это [транслировать], потому что это неправда».

