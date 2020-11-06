В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 12:38 6 ноября ощущалось землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Эпицентр землетрясения располагался в Кыргызстане. Магнитуда составила 4,9, глубина — 10 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (244 км) — 2 балла;
- Наманган (93 км) — 3 балла;
- Андижан (87 км) — 4 балла;
- Фергана (26 км) — 5 баллов;
- Гулистан (252 км) — 2 балла.
Kos
Спустя 15 мин.
евгений анатольевич
ага чувствовалось что тряхануло)