В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 12:38 6 ноября ощущалось землетрясение, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Эпицентр землетрясения располагался в Кыргызстане. Магнитуда составила 4,9, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: