Все специализированные медицинские центры должны открыть филиалы в регионах. Соответствующее поручение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам здравоохранения, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Люди из регионов не должны приезжать в Ташкент. Они должны получать лечение у себя на местах», — пояснил он.

Из-за того, что сельские врачебные пункты и семейные поликлиники, которые являются первичным звеном системы, не работают, население напрямую обращается в центральные поликлиники или больницы, сказал президент. Это приводит к тому, что врачи узкого профиля тратят 60% своего времени на консультации.

«Это предательство медицины… Пусть хокимы в районах после 20:00 сходят в сельские врачебные пункты, смогут ли они найти врачей, добраться туда на машине… Хокимы должны напрямую заниматься вопросом медицины в своих регионах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

К сожалению, конкретно не указана ответственность первичного звена, добавил он. В 2019 году 60% случаев смерти в стране приходится на сердечно-сосудистые заболевания, которые можно было предотвратить на уровне первичного звена (23 тысяч скончались от гипертонии, 7000 — от инфаркта, 5000 — от сахарного диабета, 3600 — от инсульта).

Для изучения положения в системе здравоохранения две рабочие группы во главе с недавно назначенным министром Абдухакимом Хаджибаевым (Ферганская, Наманганская, Андижанская, Джизакская, Самаркандская , Ташкентская области и Ташкент) и его первым заместителем Амрилло Иноятовым (Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Сырдарьинская области) будут закреплены за регионами.

В течение двух месяцев они должны пересмотреть задачи и функции сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник, поручил президент.

При обсуждении качества лечения в первичном звене здравоохранения констатирован недостаток условий и кадров, сообщила пресс-служба президента. Отсутствует система стимулирования работников, не уделяется должное внимание повышению их квалификации и карьерному росту.

В сельских врачебных пунктах и семейных поликлиниках имеется более 20 тысяч штатов врача, но укомплектованы лишь 12 тысяч единиц, так как профессия врача общей практики непривлекательна для выпускников медицинских вузов.

В связи с этим президент подчеркнул необходимость привлечения выпускников к СВП и семейным поликлиникам путем создания достойных условий для них. С этой целью будет внедрена программа «Сельский врач» для системы первичной медицинской помощи в отдаленных районах. В рамках этой программы медработникам первичного звена в отдаленных районах будет предоставлено единовременное пособие в размере 30 миллионов сумов, а также служебное жилье или компенсация за аренду жилья.

Президент дал указание увеличить квоту в медицинских вузах, определив потребность в врачах в разрезе махаллей, а при выделении ипотечного жилья отдавать приоритет специалистам первичного звена.

Исходя из потребностей населения в следующем году планируется создание 100 сельских врачебных пунктов и 24 семейных поликлиник.