На улице холодает, а дети скучают дома? Игровая зона Pixel в ТРК Atlas Chilanzar приглашает активно провести ноябрь и дарит возможность выиграть один из 30 призов.





Веселые развлечения ждут юных посетителей игровой зоны Pixel в ТРК Atlas Chilanzar. Малыши и дети младшего школьного возраста оценят огромную детскую площадку с батутами, лестницами, горками, безопасными игровыми снарядами.





Самым маленьким понравится в уютной песочнице. Подростки могут весело провести время на игровых автоматах и в зоне виртуальной реальности. Для родителей это прекрасная возможность увлечь детей на некоторое время, а самим немного отдохнуть или заняться шопингом.

Акция «Выгодное веселье» продлится весь ноябрь.





В ноябре посещение игровой зоны Pixel порадует вдвойне. При покупке абонемента каждый ребенок от 1 года до 15 лет примет участие в розыгрыше призов. 1 декабря будет разыграно 30 полезных вещей:

1 планшет;

2 машины с аккумулятором;

4 велосипеда;

8 самокатов;

6 полностью укомплектованных школьных портфелей;

9 абонементов для посещения игровой зоны Pixel.





Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше:

C 1 по 30 ноября прийти с детьми в игровую зону Pixel в ТРК Atlas Chilanzar. Купить каждому ребенку абонемент на посещение игровой зоны. Цена абонемента ― 30 000 сумов. Заполнить купон после покупки и положить его в лототрон. Увеличить шансы на победу: чем больше абонементов приобрести, тем больше купонов можно получить. Наслаждаться веселым времяпровождением. 1 декабря дождаться итогов розыгрыша и в случае выигрыша получить приз.

Покупать абонементы выгодно. Ведь тогда дети получат целый час игры на площадке, 30 минут на строительство замков в песочнице, 4 жетона для игровых автоматов и 1 жетон для аттракциона виртуальной реальности. Стоимость этих развлечений по отдельности в два раза дороже.





Пять причин прийти в игровую зону Pixel в ноябре:

Провести осенние каникулы активно и весело. Набраться позитивной энергии перед зимними холодами. Детям: развлечься после долгого сидения дома. Родителям: отвлечься от суеты и уделить время себе. Выиграть один из 30 призов.

1,25 тысячи кв. м развлечений ждут каждого.

Адрес: ТРК Atlas Чиланзар, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.

Ориентир: ресторан «Окшом».

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