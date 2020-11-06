На улице холодает, а дети скучают дома? Игровая зона Pixel в ТРК Atlas Chilanzar приглашает активно провести ноябрь и дарит возможность выиграть один из 30 призов.


Веселые развлечения ждут юных посетителей игровой зоны Pixel в ТРК Atlas Chilanzar. Малыши и дети младшего школьного возраста оценят огромную детскую площадку с батутами, лестницами, горками, безопасными игровыми снарядами.


Самым маленьким понравится в уютной песочнице. Подростки могут весело провести время на игровых автоматах и в зоне виртуальной реальности. Для родителей это прекрасная возможность увлечь детей на некоторое время, а самим немного отдохнуть или заняться шопингом.

Акция «Выгодное веселье» продлится весь ноябрь.


В ноябре посещение игровой зоны Pixel порадует вдвойне. При покупке абонемента каждый ребенок от 1 года до 15 лет примет участие в розыгрыше призов. 1 декабря будет разыграно 30 полезных вещей:

  • 1 планшет;
  • 2 машины с аккумулятором;
  • 4 велосипеда;
  • 8 самокатов;
  • 6 полностью укомплектованных школьных портфелей;
  • 9 абонементов для посещения игровой зоны Pixel.


Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше:

  1. C 1 по 30 ноября прийти с детьми в игровую зону Pixel в ТРК Atlas Chilanzar.
  2. Купить каждому ребенку абонемент на посещение игровой зоны. Цена абонемента ― 30 000 сумов.
  3. Заполнить купон после покупки и положить его в лототрон.
  4. Увеличить шансы на победу: чем больше абонементов приобрести, тем больше купонов можно получить.
  5. Наслаждаться веселым времяпровождением.
  6. 1 декабря дождаться итогов розыгрыша и в случае выигрыша получить приз.

Покупать абонементы выгодно. Ведь тогда дети получат целый час игры на площадке, 30 минут на строительство замков в песочнице, 4 жетона для игровых автоматов и 1 жетон для аттракциона виртуальной реальности. Стоимость этих развлечений по отдельности в два раза дороже.


Пять причин прийти в игровую зону Pixel в ноябре:

  1. Провести осенние каникулы активно и весело.
  2. Набраться позитивной энергии перед зимними холодами.
  3. Детям: развлечься после долгого сидения дома.
  4. Родителям: отвлечься от суеты и уделить время себе.
  5. Выиграть один из 30 призов.

1,25 тысячи кв. м развлечений ждут каждого.

Адрес: ТРК Atlas Чиланзар, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
Ориентир: ресторан «Окшом».

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