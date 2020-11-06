На улице холодает, а дети скучают дома? Игровая зона Pixel в ТРК Atlas Chilanzar приглашает активно провести ноябрь и дарит возможность выиграть один из 30 призов.
Веселые развлечения ждут юных посетителей игровой зоны Pixel в ТРК Atlas Chilanzar. Малыши и дети младшего школьного возраста оценят огромную детскую площадку с батутами, лестницами, горками, безопасными игровыми снарядами.
Самым маленьким понравится в уютной песочнице. Подростки могут весело провести время на игровых автоматах и в зоне виртуальной реальности. Для родителей это прекрасная возможность увлечь детей на некоторое время, а самим немного отдохнуть или заняться шопингом.
Акция «Выгодное веселье» продлится весь ноябрь.
В ноябре посещение игровой зоны Pixel порадует вдвойне. При покупке абонемента каждый ребенок от 1 года до 15 лет примет участие в розыгрыше призов. 1 декабря будет разыграно 30 полезных вещей:
- 1 планшет;
- 2 машины с аккумулятором;
- 4 велосипеда;
- 8 самокатов;
- 6 полностью укомплектованных школьных портфелей;
- 9 абонементов для посещения игровой зоны Pixel.
Что нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше:
- C 1 по 30 ноября прийти с детьми в игровую зону Pixel в ТРК Atlas Chilanzar.
- Купить каждому ребенку абонемент на посещение игровой зоны. Цена абонемента ― 30 000 сумов.
- Заполнить купон после покупки и положить его в лототрон.
- Увеличить шансы на победу: чем больше абонементов приобрести, тем больше купонов можно получить.
- Наслаждаться веселым времяпровождением.
- 1 декабря дождаться итогов розыгрыша и в случае выигрыша получить приз.
Покупать абонементы выгодно. Ведь тогда дети получат целый час игры на площадке, 30 минут на строительство замков в песочнице, 4 жетона для игровых автоматов и 1 жетон для аттракциона виртуальной реальности. Стоимость этих развлечений по отдельности в два раза дороже.
Пять причин прийти в игровую зону Pixel в ноябре:
- Провести осенние каникулы активно и весело.
- Набраться позитивной энергии перед зимними холодами.
- Детям: развлечься после долгого сидения дома.
- Родителям: отвлечься от суеты и уделить время себе.
- Выиграть один из 30 призов.
1,25 тысячи кв. м развлечений ждут каждого.
Адрес: ТРК Atlas Чиланзар, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
Ориентир: ресторан «Окшом».
Facebook: fb.com/pixeluzb
Instagram: @pixeluzb
На правах рекламы.