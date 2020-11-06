Проект Parkent Plaza — это продуманные жилые комплексы в нескольких минутах езды от центра Ташкента. Девелопер FDG заботится не только о качестве и комфорте квартир, но и об окружающей инфраструктуре. Для привлечения арендаторов из разных сфер бизнеса компания запустила однодневную акцию «День шопинга с FDG». Предпринимателям предлагаются арендные каникулы и скидки на коммерческие помещения второй фазы Parkent Plaza.





Пять причин арендовать коммерческое помещение в Parkent Plaza:

Помещения сдаются со всеми подведенными коммуникациями. Для открытия точки предпринимателю достаточно сделать косметическую отделку и привезти мебель. Потенциальными клиентами открытого бизнеса станут не только жильцы комплекса Parkent Plaza (общее количество квартир в трех фазах 744), но и владельцы расположенных рядом новостроек. В этом районе находятся более 30 новых многоэтажек и более 100 частных домов. Бизнес расположится в оживленной локации. Согласно исследованию FDG, проходимость за 10 часов составляет 34 тысячи автомобилей и 1,9 тысячи людей. Часы пик — с 9:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00. Имеется выгодная для бизнеса инфраструктура. В связи со стремительным ростом новостроек спрос жителей на рестораны, аптеки, магазины, тренажерные залы превышает предложение. Дополнительные преимущества: удобная схема заезда, во всех помещениях завершена черновая отделка, проведена канализация, имеется место для вытяжки.





Компания FDG подобрала варианты решений для бизнеса.

Первый этаж

Что можно разместить: кофейни, магазины техники и одежды, банки, точки быстрого питания.

Скидка: 33%.

На первом этаже остались свободными два помещения площадью 146 кв. м каждое. Остальные десять уже проданы. Высота потолков составляет 3,8 м, отопление независимое, установлен двухконтурный газовый котел и батареи. Панорамное остекление обеспечивает естественное освещение, визуально расширяет пространство и привлекает проходящих мимо людей.

11 ноября коммерческую недвижимость во второй фазе Parkent Plaza можно арендовать по цене 10 долларов США за 1 кв. м. Ежемесячная выгода составит 730 долларов. Кроме того, компания FDG предоставит двухмесячные каникулы. На это время арендатор освобождается от арендной платы.

Цокольный этаж

Что можно разместить: что угодно, недвижимость не имеет целевого назначения.

Скидка: 20%.

На цокольном этаже доступны пять помещений по 146 кв. м. Высота потолков составляет 3 м. Большие витражные окна обеспечивают свободный обзор и зрительно раздвигают пространство.

11 ноября аренда обойдется в 8 долларов за 1 кв. м. Ежемесячная выгода составит 292 доллара. Срок арендных каникул — два месяца.





Коммерческое помещение

Что можно разместить: фитнес-центр, студию танцев, боулинг, развлекательный центр, пейнтбол, лазертаг, общепит, компьютерный клуб.

Скидка: 25%.

Недвижимость площадью 650 кв. м расположена на первом этаже Parkent Plaza. Она отлично подойдет для бизнеса, требующего просторных помещений. Цена в 6 долларов за кв. м и длительные трехмесячные арендные каникулы делают этот объект выгодным вложением.

Как с выгодой взять помещение в аренду

Узнать детали аренды коммерческих помещений, а также посмотреть доступные варианты можно в офисе FDG. Скидки действуют только до 00:01 12 ноября.

Девелопер планирует проводить акцию «День шопинга с FDG» каждый квартал. Следить за выгодными предложениями можно в Telegram и других соцсетях компании.

Телефон отдела продаж: (+998) 93−555−50−01.

Сайт: fdg.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @fdg_uz

Facebook:fb.com/firstdevelopmentgroup

На правах рекламы.