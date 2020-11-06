Сегодня и завтра территория Узбекистана будет находиться под влиянием теплых юго-западных воздушных потоков, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По большей части территории страны в эти дни сохранится малооблачная погода c температурой на 4−6 градусов выше климатической нормы. В дневные часы воздух прогреется до +22…+27 градусов, ночная температура ожидается в пределах +4…+9 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, на территорию Узбекистана начнется вторжение холодной и влажной воздушной массы с районов Кавказа. В течение дня эта воздушная масса будет распространяться на северо-западные районы страны. К вечеру она сместится на центральные районы Узбекистана.

С этим процессом по всей стране ожидается увеличение облачности, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областям местами пройдет дождь. Вечером 8 ноября, ночью и утром 9 ноября дожди пройдут по центральным и юго-восточным регионам. По горным районам возможен переход дождя в снег, местами осадки будут интенсивными.

Днем в воскресенье начнется небольшое понижение температуры воздуха. По большей части территории температура будет в пределах +15…+20 градусов, по северу — +8…+13 градусов. Основной холод ожидается в начале следующей недели, в ночные часы температура понизится до 0…+5 градусов, днем — до +10…+15 градусов.