С ноября к участию в государственных закупках временно перестанут допускать отдельные иностранные товары и услуги. Постановление об этом еще в августе подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Список самих товаров и услуг, от которых будут отлучены зарубежные поставщики. был опубликован на днях.

Давайте пробежимся по списку из 300 наименований, которые в Минэкономразвитии предложили закупать для государственных нужд только у отечественных производителей. Это важно для детального разбора. Потому что если бы речь шла о компьютерах, сложном оборудовании — это один разговор. А вот если про мебель, текстиль, продукты питания — это уже совсем другое.

Впрочем, можно ведь использовать новые подходы к госзакупкам даже в воспитательных целях. Каждый раз, как только заходит речь об импортозамещении, чиновники наперебой расхваливают качество отечественных товаров. При этом глядя порой на то, как они одеваются, на чем ездят и какими гаджетами пользуются, мы получаем впечатление, что местного производителя они тщательно обходят за версту.

Обложили высокими пошлинами автомобильный импорт? По сути, выгнали иномарки с рынка. Так нужно теперь не только всех автолюбителей пересадить на отечественные машины, но и чиновничий класс. Вроде бы уж и так пересели — тогда в рамках новых правил госзакупок раскрывать и цены на них. Чтобы все увидели, есть ли разница между стоимостью автомобиля, купленного тем или иным ведомством или обычным жителем. Или почему вдруг сотрудникам какого-нибудь хокимията срочно понадобились Chevrolet Trailblazer, а скромные Nexia им уже не по душе.

Думаю, что не откажутся «слуги народа» и от отечественной бытовой электротехники, текстиля, стройматериалов и мебели, добавляя родной экономике рабочие места, зарплаты, налоги. Не будет возражений у общественности и по поводу закупок отечественных удобрений: чужие калийные, к примеру, везти нужно или из России или из Беларуси.

А вот с мясом и рыбой совсем по-другому получится. Это практически импортный рынок. Поэтому переход госзакупок на отечественного производителя может внести ценовое волнение на его продукцию. Вполне вероятно, что наши ведомства не захотят покупать мясные и рыбные продукты по рыночным ценам. А это значит, что местные поставщики будут вынуждены компенсировать госзакупочные цены уже за наш с вами счет. Такой вот получается привкус у импортозамещения.

Протекционизм — не наше изобретение. В условиях пандемии коронавируса мы видим, как страны пытаются стимулировать отечественный бизнес. Охаживая субсидиями местных производителей, а иностранных — квотами, санитарными нормами. Своих вытаскивают, чужих — придерживают. Последние жалуются, ВТО внимательно следит. Но нас-то пока там нет. Тем не менее, некоторые эксперты такое решение подвергли критике. Считают, что подобная мера создает искусственные привилегии узкому кругу представителей местного бизнеса.

Опасность такая всегда есть. Получить доступ к источнику такого дохода — мечта как любой компании или бизнесмена, так и чиновника. Первые — причем не только отечественные, но и иностранные — как я уже писал, готовы на все ради «живительных» контрактов в такое время, вторые — всегда знают об этом и готовы помочь. Любым способом.

Но существует здесь и зеркальная сторона проблемы госзакупок. «Ручной» протекционизм противоречит не только принципам конкуренции, но и фактически лишает самого заказчика экономической самостоятельности и выбора продукции. Как бы мы ни иронизировали над отечественными смартфонами и автомобилями для наших чиновников, заказывать весь остальной список они будут и для нас тоже: кейтеринг и оборудование для школ, детских садов, вузов, униформу для рабочих и служащих, материалы на строительство парков, кинотеатров и общественных туалетов. И все эти многомиллиардные «директивные» закупки будут оплачиваться из госбюджета. А значит снова нашими с вами деньгами.

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