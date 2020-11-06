Golden House сообщает о скором завершении акций и скидок в ЖК Greenwich в рамках «Осеннего марафона». У покупателей осталось всего две недели, чтобы воспользоваться выгодными предложениями при покупке квартиры.
Британский квартал Greenwich — это жилой комплекс в Мирабадском районе, архитектурный облик которого заслуживает отдельного внимания. Благородный британский стиль в оформлении фасада делает его особенным и придает облику столицы своеобразную атмосферу.
Также в ближайшее время завершатся открытые продажи клубного дома в ЖК Greenwich. Здесь действуют скидки до 10% на квартиры.
Клубный дом — это апартаменты бизнес-класса с высоким уровнем комфорта и уюта. Это стильный холл, английский сад, игровые площадки во дворе, собственный детский сад на территории комплекса, подземный паркинг, а также квартиры с качественным ремонтом.
Получить подробную информацию о жилом комплексе можно в офисах продаж Greenwich и Golden House. В уютных офисах представлен интерактивный макет жилого комплекса. Он позволяет оценить его внешний облик, ознакомиться с вариантами планировок и выбрать для себя подходящую квартиру.
А те, кто покажет эту статью персональному менеджеру в офисе продаж, получит маленький подарок от компании.
Call-центр: (+998) 78−150−11−11.
Офис продаж Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
Ориентир: парк культуры и отдыха имени Фурката.
Сайт: greenwich.uz
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
Instagram: @goldenhouseuz
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