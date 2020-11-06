Министерство финансов Узбекистана выставило на обсуждение проект постановления Кабинета министров, которым предлагается ввести ежегодный сбор за владение автотранспортным средством исходя из мощности двигателя транспортного средства.

Такое предложение было заложено еще в указе президента от 9 декабря 2019 года (УП-5890).

Документом предлагается ввести порядок, в соответствии с которым Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента вправе вводить специальный сбор в размере не более 25 сумов за единицу топлива на развитие региональных дорог, взимаемый при реализации автозаправочными и газозаправочными станциями автомобильного бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа конечным потребителям.

При этом сборы вводятся на основе широкого общественного обсуждения с учетом уровня доходов населения конкретной административно-территориальной единицы и в период, связанный с формированием и рассмотрением госбюджета и бюджетов государственных целевых фондов на ближайшие годы, по согласованию с Министерством финансов. Кроме того, решения должны утвердить Жокаргы Кенес Каракалпакстана, кенгаши народных депутатов областей и Ташкента.

Компании рассчитывают и уплачивают специальный сбор за единицу топлива (за вычетом НДС и акциза) в территориальные фонды развития автомобильных дорог Управлений финансов при хокимиятах при реализации топлива конечным потребителям.

Кроме того, планируется предоставить кенгашам народных депутатов районов (городов) право вводить ежегодный сбор за владение автотранспортным средством исходя из мощности двигателя транспортного средства.

Платить за владение транспортным средством будут должны юридические и физические лица, владеющие транспортным средством. При этом ежегодный сбор предлагается не взимать с бюджетных организаций, финансируемых из госбюджета, и получателей бюджетных средств, а также с железнодорожного, морского, речного и воздушного транспорта и специально оборудованных транспортных средств для инвалидов.

Ставку сбора планируется определять исходя из рабочего объема двигателя транспортного средства по следующей формуле для каждого типа транспортного средства:

N = M x K

N — ежегодный сбор;

М — лошадиные силы;

К — размер сбора, исчисляемый районным (городским) кенгашем народных депутатов за каждую лошадиную силу двигателя транспортного средства.

Кенгаши своими решениями смогут предоставлять иные льготы владельцам автотранспортных средств.

Сбор на владение транспортом также вводится на основе широкого общественного обсуждения с учетом уровня доходов населения конкретной административно-территориальной единицы. Его будут пересматривать каждый год до 15 марта. При отсутствии каких-либо обоснованных предложений или возражений кенгашей о повышении (снижении) или отмене сбора введенные ставки остаются в силе в последующие годы. В случае изменений ставки сбора ранее уплаченные средства владельцу транспорта не возвращаются.

После утверждения сбора Регистрационно-экзаменационные отделы ГУБДД в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего решения хокима письменно уведомляют субъектов, уплачивающих сбор за владение автотранспортным средством.

Сбор направляется в соответствующие бюджеты района (города) только на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт межхозяйственных сельских дорог, улиц городов, сел и аулов.

Данное решение направлено на дальнейшее расширение прав и усиление ответственности хокимиятов в развитии и улучшении качества дорожной инфраструктуры, развитии сети региональных автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры

Контроль за правильностью исчисления специальных сборов и ее уплатой предлагается возложить на органы государственной налоговой службы. Лица, нарушившие вышеуказанные требования, будут привлекаться к ответственности.

Принять участие в обсуждении проекта можно до 20 ноября.