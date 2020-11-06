Специалист из США будет преподавать английский язык в рамках проекта «Онлайн-школа», сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

В качестве педагога выступит советник посольства США по вопросам культуры и образования Джоан Крамб. Она будет преподавать английский язык для старшеклассников общеобразовательных школ.

«Специалист поможет нашим детям выучить английский язык с помощью простых и эффективных способов изучения языка», — говорится в сообщении.

Как сообщила «Газете.uz» глава отдела по связям с общественностью посольства Алексис Салливан, в ближайшее время планируется привлечь больше учителей английского языка из США, которые будут сотрудничать с узбекскими учителями и учреждениями.

«Мы рады начать это сотрудничество с Министерством народного образования на национальных телевизионных уроках английского языка с советником по вопросам культуры Джоан Крамб, бывшей учительницей английского языка, которая руководит сотрудничеством нашего посольства по английскому языку с Узбекистаном», — сказала она.

Алексис Салливан добавила, что в посольстве надеются продолжить сотрудничество с МНО и учителями Узбекистана в подготовке онлайн-уроков.