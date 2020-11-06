Несовершеннолетний водитель погиб в дорожно-транспортном происшествии в Юнусабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
Вечером 5 ноября, примерно в 21:00, на пересечении улиц Богишамол и Чингиза Айтматова 16-летний А. Б., управляя автомобилем Nexia-3 без документов, совершил столкновение со Spark, которым управлял 20-летний Абдулфозил А.
Предварительная причина ДТП: игнорирование запрещающего сигнала светофора водителем Nexia-3, уточнило ГУВД.
В результате столкновения водитель Nexia-3 от полученных травм скончался на месте.
Изучение обстоятельств ДТП продолжается, заключили в управлении.
Миледи Миледи
И после этого они хотят снизить возрастной порог для управления автомобилем до 16 лет??? Кто вообще мог такое придумать, выдавать водительское удостоверение с 16 лет, они на велосипедах в таком возрасте ещё ездить не умеют, куда им за руль автомобиля. Вот уже и печальные примеры пошли. Соболезную родителям это очень большое горе.
Erkin igamberdiev
Сколько ещё народа должны умереть, для того чтобы правительство пересмотрела правила получения водительских прав.. И тональный контроль в знании пдд….
Artem Konovalov
А ещё хотят понизить возраст получения прав..
Я бы на оборот повысил до 21 года.