Несовершеннолетний водитель погиб в дорожно-транспортном происшествии в Юнусабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Вечером 5 ноября, примерно в 21:00, на пересечении улиц Богишамол и Чингиза Айтматова 16-летний А. Б., управляя автомобилем Nexia-3 без документов, совершил столкновение со Spark, которым управлял 20-летний Абдулфозил А.

Предварительная причина ДТП: игнорирование запрещающего сигнала светофора водителем Nexia-3, уточнило ГУВД.

В результате столкновения водитель Nexia-3 от полученных травм скончался на месте.

Изучение обстоятельств ДТП продолжается, заключили в управлении.