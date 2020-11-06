Заместителем хокима Ташкента — начальником Главного управления жилищно-коммунального обслуживания Ташкента назначен Гофир Жамолов, сообщила пресс-служба столичной администрации.

На посту он сменил Бахтиёра Рахманкулова, в августе назначенного хокимом Яшнабадского района.





Гофир Жамолов (1974 г. р.) окончил Наманганский промышленно-технологический институт (1997) и Академию государственного управления при президенте (2006). До назначения работал заместителем министра жилищно-коммунального обслуживания.

Заместителем хокима Ташкента — начальником Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий Ташкента назначен Мухтор Мухитдинов.

На этом посту он сменил Хаёта Иногамова, который ранее возглавил новый район «Янги хаёт» в столице.





Мухтор Мухитдинов (1973 г. р.) окончил Ташкентский государственный технический университет (1996) и Высшую школу стратегического анализа и перспективного определения (2004). До нынешнего назначения работал начальником столичного Управления по чрезвычайным ситуациям.