Цель месячного фестиваля под лозунгом «Ташкент любит молодежь!» — оживить город и молодое поколение после ослабления карантинных ограничений. Об этом на пресс-конференции 4 ноября сообщил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.
«Все лето наша молодежь сидела дома. Никаких ивентов не было организовано. Это негативно сказалось на многих молодых людях», — сказал градоначальник.
Хоким процитировал слова президента о том, что несмотря на тяжелую ситуацию нужно научиться жить и работать в новых условиях, обращать внимание, поддерживать молодежь.
«Да, пандемия продолжается и в мире, и в Узбекистане. Неизвестно, когда она закончится. Если будем полностью закрываться, наша жизнь, особенно молодежи, станет мраком. Я считаю, что молодежь заслуживает серьезного шага. Кто-то должен сделать [первый] шаг, начать это постепенно. Конечно же, нужно учесть условия пандемии с соблюдением требований Всемирной организации здравоохранения», — заявил он.
Джахонгир Артыкходжаев указал, что кто-то должен был сделать первый шаг к возвращению к нормальной жизни в условиях пандемии.
«Мы поняли, что нужно начать. Если будем бездействовать, бояться, ограничивать себя, никто не знает, сколько [пандемия] продлится, никто не знает… Поэтому мы приняли решение и вышли с предложением к президенту. Он одобрил это, но сказал, чтобы соблюдали требования. С учетом этого, для оживления города, молодежи, возвращение их к активной жизни мы пришли к этому решению. Думаю, что этот месяц станет незабываемым воспоминанием для молодежи», — считает хоким.
Градоначальник желает, чтобы «молодежь была с хокимиятом на одной волне, диапазоне, двигалась как одна семья».
«Для этого мы задействуем все наши силы. Правда, у нас мало сотрудников, возможности ограничены, но мы сделаем больше, чем в наших силах, не меньше. Я бы очень хотел, чтобы хокимият стал любимым домом для молодежи, любимым государственным органом», — подчеркнул он.
Алишер Саъдуллаев. Фото: хокимият Ташкента.
Директор Агентства по делам молодежи Узбекистана Алишер Саъдуллаев сообщил, что во время пандемии в большей степени пострадала сфера услуг, а также сфера культуры и образования.
«В этих условиях проводить [фестиваль] — это риск. Но, как было сказано до этого, мы застопоримся, если не проведем это, не научимся возвращаться к нормальной жизни, будем бояться начинать [что-то новое]. Думаю, что не только хокимият, но и наша молодежь будет активной в течение этого месяца, и, в первую очередь, задавать вопросы», — сказал Алишер Саъдуллаев.
По его словам, основная цель эксперимента — демонстрация готовности государства помочь молодым и услышать их.
Напомним, что в рамках фестиваля в течение месяца будут проходить мастер-классы, художественные выставки, образовательные и спортивные турниры, концерты, встречи с успешными предпринимателями, экскурсии, викторины, флешмобы и другие мероприятия (полный список).
Эльдар Кадыров
хотите помочь молодежи? разрешите работу компьютерным клубам.
Тем более клубы, рестораны, кафе уже работают.
Вазген Ксеракопян
Да ладно. Молодежь взгрустнула на карантине? О ком это вы. Как раз таки молодёжь особо не напрягалась. Дворы и улицы были полны грустной молодежью, с масками на всё лицо и на расстоянии два метра между собой. Да да.
Владислав Горбачев
А как же вторая волна коронавируса? или сейчас больницы не нагружены, всё в порядке?
Иброхим
Фестивалга бало борми шунақа пайтда?! ССВ ва махсус комиссия берган тавсияларга мутлақо тескари иш эмасми бу?! Одамларни бир жойга кўп тўпланиши хавфли деб бонг урилаётган пайтда фестивал касалликни тарқалишини тезлаштирадиган ва кўпайтирадиган ҳолат бўлиб қолмасмикин?! Агар касалликни тугаш вақтини билмасак, бу энди хоҳлаганча фестивал концертларни ўтказиши мумкин дега эмас. Балки касаллик қачон тугаркин деб ўтирмасдан, уни вақтлироқ тугатиш чораларини кучайтириш керакдир! Агар вакцина ишлаб чиқариш қўлимиздан келмаса ва четда ишлаб чиқарилганини кутишга мажбур эканмиз, касалликни кучайиши ва тарқалишини олдини олишга ўз ҳиссамизни қўшишимиз керак. Қолаверса, агар ҳокимиятни пули кўпайиб, ошиб тошиб кетаётган бўлса, шу фестивалга ва шунга ўхшаш нарсаларга кетадиган пулни карантин ва касаллик сабали қийналиб қолган оилаларга ёрдам сифатида берилиши анча тўғри ва ақлли иш бўлар эди.
Flyer
Все правильно, надо больше ивентов.. но блин сделайте это по уму? первый ивент уже же завтра(Неделя технологий с 6 по 12) а до сих пор не известны сроки начала?!
меня вообще “радуют“ те организаторы которые говорят — мы сообщим о проведении ивента ЗА ОДИН ЧАС.
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а вообще ловите бизнес-идею.. создать расписание в Google Calendar и создать Google группу для рассылок.