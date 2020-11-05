Цель месячного фестиваля под лозунгом «Ташкент любит молодежь!» — оживить город и молодое поколение после ослабления карантинных ограничений. Об этом на пресс-конференции 4 ноября сообщил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

«Все лето наша молодежь сидела дома. Никаких ивентов не было организовано. Это негативно сказалось на многих молодых людях», — сказал градоначальник.

Хоким процитировал слова президента о том, что несмотря на тяжелую ситуацию нужно научиться жить и работать в новых условиях, обращать внимание, поддерживать молодежь.

«Да, пандемия продолжается и в мире, и в Узбекистане. Неизвестно, когда она закончится. Если будем полностью закрываться, наша жизнь, особенно молодежи, станет мраком. Я считаю, что молодежь заслуживает серьезного шага. Кто-то должен сделать [первый] шаг, начать это постепенно. Конечно же, нужно учесть условия пандемии с соблюдением требований Всемирной организации здравоохранения», — заявил он.

Джахонгир Артыкходжаев указал, что кто-то должен был сделать первый шаг к возвращению к нормальной жизни в условиях пандемии.

«Мы поняли, что нужно начать. Если будем бездействовать, бояться, ограничивать себя, никто не знает, сколько [пандемия] продлится, никто не знает… Поэтому мы приняли решение и вышли с предложением к президенту. Он одобрил это, но сказал, чтобы соблюдали требования. С учетом этого, для оживления города, молодежи, возвращение их к активной жизни мы пришли к этому решению. Думаю, что этот месяц станет незабываемым воспоминанием для молодежи», — считает хоким.

Градоначальник желает, чтобы «молодежь была с хокимиятом на одной волне, диапазоне, двигалась как одна семья».

«Для этого мы задействуем все наши силы. Правда, у нас мало сотрудников, возможности ограничены, но мы сделаем больше, чем в наших силах, не меньше. Я бы очень хотел, чтобы хокимият стал любимым домом для молодежи, любимым государственным органом», — подчеркнул он.

Алишер Саъдуллаев. Фото: хокимият Ташкента.

Директор Агентства по делам молодежи Узбекистана Алишер Саъдуллаев сообщил, что во время пандемии в большей степени пострадала сфера услуг, а также сфера культуры и образования.

«В этих условиях проводить [фестиваль] — это риск. Но, как было сказано до этого, мы застопоримся, если не проведем это, не научимся возвращаться к нормальной жизни, будем бояться начинать [что-то новое]. Думаю, что не только хокимият, но и наша молодежь будет активной в течение этого месяца, и, в первую очередь, задавать вопросы», — сказал Алишер Саъдуллаев.

По его словам, основная цель эксперимента — демонстрация готовности государства помочь молодым и услышать их.

Напомним, что в рамках фестиваля в течение месяца будут проходить мастер-классы, художественные выставки, образовательные и спортивные турниры, концерты, встречи с успешными предпринимателями, экскурсии, викторины, флешмобы и другие мероприятия (полный список).