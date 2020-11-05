Компания Bizning Uylar Development подготовила для покупателей осеннее предложение. Теперь можно купить однокомнатную квартиру в ЖК Yangi ChoshTepa по специальной льготной цене 250 млн сумов.

Продуманное эргономичное пространство предлагаемых квартир составляет 35 кв. м. Это оптимальный вариант для одного человека или молодой семьи.





До конца года компания планирует ввести в эксплуатацию более 500 единиц готового жилья. А это значит, что приобретаемое жилье будет уже полностью готово к заселению.

Кроме того, квартиры в ЖК Yangi ChoshTepa поступают в продажу с ремонтом. Это максимально экономит время при заселении.





В комплексе реализовано и заселено более 70% жилой недвижимости. Действующим жителям доступны все преимущества инфраструктуры: охраняемые дворы, паркинги, прогулочные зоны, зеленая территория, детские и спортивные площадки.

Осень — время выгодных предложений от компании Bizning Uylar Development. Стать частью большой семьи Yangi ChoshTepa этой осенью можно на выгодных условиях.

Количество предложений ограничено.





Офис продаж работает с 9:00 до 19:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар.

Сайт: bizninguylar.uz

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