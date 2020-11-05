Национальный венчурный фонд UzVC учрежден постановлением Кабинета Министров от 3 ноября, сообщила Norma.uz.
Его предназначение — создать инфраструктуру поддержки инновационных идей и стартап-экосистемы.
Фонд образуется в форме общества с ограниченной ответственностью, его начальный уставный капитал в размере 15 млрд сумов будет сформирован из средств госбюджета 2020 года, выделенных Министерству инновационного развития.
Фонд будет финансировать венчурные проекты юридических и физических лиц, в том числе при партнерстве с иностранными лицами.
Одним из условий венчурного финансирования является привлечение равных по объему выделяемым из фонда средств частного сектора, подчеркивается в документе.
Для управления фондом привлекут иностранных специалистов, имеющих международный опыт работы. Для управления фондом на конкурсной основе подберут частную компанию, не имеющую государственной доли.
Антон Павлович
Венчурный фонд из госбюджета? Какие только кормушки не придумают..