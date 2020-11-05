Национальный венчурный фонд UzVC учрежден постановлением Кабинета Министров от 3 ноября, сообщила Norma.uz.

Его предназначение — создать инфраструктуру поддержки инновационных идей и стартап-экосистемы.

Фонд образуется в форме общества с ограниченной ответственностью, его начальный уставный капитал в размере 15 млрд сумов будет сформирован из средств госбюджета 2020 года, выделенных Министерству инновационного развития.

Фонд будет финансировать венчурные проекты юридических и физических лиц, в том числе при партнерстве с иностранными лицами.

Одним из условий венчурного финансирования является привлечение равных по объему выделяемым из фонда средств частного сектора, подчеркивается в документе.

Для управления фондом привлекут иностранных специалистов, имеющих международный опыт работы. Для управления фондом на конкурсной основе подберут частную компанию, не имеющую государственной доли.