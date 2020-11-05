Несложно представить такую ситуацию: едет водитель по дороге на своем авто, никому не мешает, и тут удар. Другой водитель, который был занят чтением сообщений на телефоне, врезался в него сзади. Возмещать ущерб наличными на месте виновник отказывается. Пострадавший предлагает вызвать сотрудников УБДД и оформить протокол. Однако выясняется, что у виновника нет полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСГОВТС). Что делать? Как получить компенсацию? Специалисты страховой компании «Узбекинвест» ответили на эти вопросы.

Первое, что нужно знать водителям в такой ситуации: компенсацию за ущерб можно получить. Фонд гарантирования выплат по ОСГОВТС им в этом поможет. Одной из его основных задач является гарантированное возмещение ущерба, причиненного при использовании транспортных средств.

Для этого нужно вызвать на место ДТП сотрудников УБДД и составить протокол на месте. УБДД определит виноватую сторону и размер причиненного ущерба и передаст дело в суд. Судья вынесет окончательный вердикт и обязует виноватую сторону покрыть причиненный ущерб автомобилю пострадавшей стороны.

Если виновник ДТП не хочет возмещать ущерб добровольно, нужно обратиться в Фонд. Организация выплатит компенсацию пострадавшему в течении 30 дней после подачи всех необходимых документов. Размер компенсации устанавливается в соответствии с решением суда, но в пределах 40 млн сумов.

А виноватой стороне рано радоваться — после выплаты возмещения пострадавшему виновник ДТП все равно должен вернуть деньги Фонду.

Специалисты «Узбекинвест» советуют вовремя позаботиться об оформлении полиса обязательного автострахования. Так можно избежать финансовых проблем и головной боли.

Оформить и продлить полис ОСГОВТС онлайн с бесплатной доставкой можно на сайте «Узбекинвест» по ссылке.

Сайт Фонда: tkj.uz

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