Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 5 ноября принял в Ташкенте министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, сообщил правительственный портал.

Глава узбекского правительства подчеркнул важность последовательного выполнения всех предыдущих договоренностей в дальнейшем укреплении сотрудничества с Кыргызстаном.

Фото: пресс-служба премьер-министра Узбекистана.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах, а также устранение негативных последствий пандемии для двусторонних отношений.

Руслан Казакбаев также встретился с вице-премьером — министром инвестиций и внешней торговли Узбекстана Сардором Умурзаковым.

На встрече обсуждался запуск конкретных проектов по строительству торгово-логистических центров в приграничных областях двух стран и открытии совместных предприятий с целью промышленной кооперации.

Стороны также рассмотрели механизмы эффективного использования транспортно-транзитного потенциала Кыргызстана и Узбекистана путем ускорения реализации проекта строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан».

Фото: пресс-служба МИД Кыргызстана.

Для увеличения объема товарооборота между странами достигнута договоренность об устранении существующих барьеров, препятствующих взаимной торговле.

Кыргызская сторона выразила заинтересованность и готовность поставлять в Узбекистан цемент, уголь, изделия Майлуу-Суйского электролампового завода и другие товары. В свою очередь, узбекская сторона выразила заинтересованность в увеличении объема инвестиций в Кыргызстан, в таких сферах как машиностроение, туризм, медицина, образование и в других отраслях.

Ранее министры иностранных дел Узбекистана и Кыргызстана приняли Совместное заявление по итогам встречи в Ташкенте.