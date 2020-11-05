Итоги судебного препирательства UzAuto Motors и Антимонопольного комитета простой обыватель наверняка может свести к затертому штампу «шума много — толку нет». Реакцию большинства пользователей соцсетей, пожалуй, можно сравнить с реакцией футбольного болельщика, которого разочаровал итог важного матча. В предвкушении эмоций и страстей он закупил пенного, отказался на вечер от всех семейных обязанностей, а здесь — такой облом.

Я не согласен с популярным мнением, что истина рождается в дискуссиях соцсетей. Да и с результатом дискуссий, который заключается в требовании развеять завод по чистому полю, тоже не согласен. Это не к тому, что отечественные монополии и их аппарат совершенно безгрешны, ко многим вполне подходят слова «Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи». Сетевое единогласие «Так им всем и надо!» — это редукция понимания, что есть обвинение, а состав преступления всегда найдется.

Положа руку на сердце: Антимонопольному комитету, миссией которого является поддержка и развитие здоровой конкуренции, приходится работать в герметичной системе, исповедующей протекционизм и зачастую отвергающей идею честной игры. Практика антимонопольного ведомства за предыдущие почти три десятилетия свелась к теории малых дел: комитет сосредоточил основные усилия на расследовании жалоб потребителей.

И вдруг — как будто прорвало. Словно всадники апокалипсиса пронеслись антимонопольщики по разным секторам нашей экономики. Заглянули в вотчину «Узметкомбината», крупнейшего производителя проката черных металлов, подкрались тихой сапой к ценам на рынке цемента и лекарств, добрались даже до мелкой живности на еле дышащем Аральском море. И, наконец, занесли копья над отечественным автопромом. Здесь на подмогу АМК выступили и депутаты, строго стоящие на принципах социальной справедливости.

Хозяйственные дела вообще невыносимо скучны. Тут уж надо быть гениальным пиарщиком, в чем обе стороны ни разу не замечены, либо доказывать свою убедительность сканами документов и фотографий. Завязавшаяся в СМИ заочная пикировка каких-то дивидендов сторонам не принесла, а всевозможные грифы секретности, окружающие работу госмонополий, свели на нет любое внятное обсуждение проблем отечественного автопрома.

Флешмобы и хэштеги чрезвычайно хороши в соцсетях, могут поддержать интерес к важной теме и даже заставить власти реагировать и принимать оперативные решения. Но на долгосрочную перспективу чаще всего работать не могут. Предложение банкротить UzAuto Motors звучит эффектно, но малоэффективно. Получается, что связанные с этим возможные убытки должны покрываться из госбюджета. Сегодня он и так прохудился, а за новыми тратами опять нужно будет лезть в наш же с вами карман.

Иногда Фемида и власть говорят то, что аудитория желает услышать. Сейчас публика желает услышать новости о скорейшем снижении цен на отечественные авто. И она их услышала. На совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева подчеркнута необходимость разработать стратегию развития отечественной автомобильной промышленности с привлечением международным экспертов.

При кризисе для крупного бизнеса очень важно включить режим экономии. Однако наши монополии совсем не похожи на скульпторов с камнем, отсекающих все лишнее. Наоборот, UzAuto Motors, к примеру, уверенно говорил, что совсем не может урезать расходы. Теперь, после команды сверху, отвертеться от этой работы будет намного труднее. Да и на планах по выпуску евробондов в 2021 году это может сильно сказаться.

Первую попытку АМК можно, пожалуй, сравнить с принципом «взять на слабо». Но кое-какой результат себе в актив ведомство записать все-таки может. Остается только узнать, насколько часто готовы антимонопольщики и дальше дергать нашего автомобильного «бога» за бороду.

Во всей этой истории уже хватает эффектной риторики, штурма и натиска. Для конструктивных перемен нужно одно, но очень важное действие — дальнейшая спокойная целенаправленная работа по выправлению перекосов монополизма автопрома. Работа АМК, UzAuto Motors, депутатов, экспертов, активистов соцсетей. Результатом такой работы могла бы стать раз и навсегда закрепленная в законе прозрачная отчетность наших госкомпаний. Открытость деятельности. Для всех любознательных, чтобы они могли следить: если пилят бюджетные деньги, дать по рукам, которые держат такую пилу.

Если парламент возьмет и узаконит этот прозрачный механизм контроля, то, глядишь, и цены на наши автомобили будет отвечать правилам настоящего открытого рынка. Мы еще и в ВТО собирались — значит, поднять шлагбаум для иномарок все-таки нужно. И здесь необходим четкий сигнал и документ с самого верха — с печатью и подписью.

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