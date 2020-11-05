Хокимият Зарбдарского района Джизакской области приобрел для служебных целей автомобиль Chevrolet Trailblazer LZT-AT. Покупка была сделана за счет перевыполненной части доходов местного бюджета за третий квартал, сообщил телеканал Jizzax MTRK.

В репортаже отмечается, что 5 октября хоким района Зафар Рузиев распорядился выделить из местного бюджета 370,1 млн сумов на покупку служебного автомобиля. Уточняется, что глава района проходит лечение в больнице, а его первый заместитель находится в служебной поездке, в связи с чем информацию прокомментировал заместитель хокима по вопросам строительства Алишер Эржигитов.

По его словам, администрации района не хватало одной служебной машины — для заместителя хокима по вопросам махалли и поддержки семьи. Он заявил, что автомобиль был куплен на заранее предназначенные для этого и дополнительно выделенные из бюджета средства.

«Автомобиль Captiva, которым управлял хоким, был отремонтирован и передан его первому заместителю, а Lacetti, на которой ездил первый замхокима, предоставили заместителю по делам махалли», — пояснил Алишер Эржигитов.

Заместитель хокима добавил, что по итогам девяти месяцев бюджетный план был перевыполнен на 1,327 млрд сумов. Часть этих средств была направлена на поддержку медицинских объединений в период пандемии и системы народного образования, на выплату пособий гражданам, входящим в «железные тетради», а также на организацию «женских» и «молодежных тетрадей».

Представитель районной администрации также подчеркнул, что второй этаж здания в махалле «Адиробод», находившегося на балансе хокимията, был предоставлен пяти бездомным семьям. На это было потрачено 250 млн сумов, еще 67 млн — направлены на обеспечение водой жителей махалли «Янгикент».

Зафар Рузиев возглавил Зарбдарский район в октябре 2019 года после увольнения с поста хокима Кашкадарьинской области из-за массовых сносов в регионе.