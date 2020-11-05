5 ноября состоялась встреча министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева, прибывшего в Ташкент с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, в ходе переговоров министры обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водохозяйственной и культурно-гуманитарной сферах.

Главы МИД подчеркнули важность продолжения проведения двусторонних мероприятий, в том числе очередного раунда узбекско-кыргызской Межправительственной комиссии и Совета хокимов (полномочных представителей) приграничных областей двух стран.

По итогам встречи министры приняли Совместное заявление. Стороны отметили продуктивную работу правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы, и договорились продолжить переговорный процесс и не снижать набранный темп для скорейшего завершения этого процесса, говорится в документе.

Кроме того, стороны подчеркнули значимость автотранспортного коридора «Узбекистан — Кыргызстан — Китай», а также транспортных перевозок, и заявили о важности скорейшего начала реализации проекта строительства железной дороги «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Министры отметили общую заинтересованность по наращиванию объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью, медицинские и лекарственные средства, продовольствие, говорится в заявлении.

Стороны также подтвердили приверженность упрочению двусторонних связей в области культуры, образования, науки, искусства, туризма, спорта и других сферах.