Непогода или карантин — не повод унывать, ведь и домашний отдых может стать незабываемым. Особенно если проводить время в отличной компании и с любимыми фильмами.

2 ноября стартовала новая акция от Samsung и MEGOGO, которая продлится до 30 января 2022 года. Покупка современного телевизора принесет подарок и радость всей семье. Сериалы, мультфильмы, популярные шоу с нетерпением ждут своих зрителей.

Новый развлекательный медиасервис

MEGOGO — это сервис, который объединяет все видеоразвлечения. Он предоставляет огромный каталог кино, мультфильмов и сериалов, а также аудиокниги и подкасты.

Сервис предлагает интерактивные каналы, доступные по единой подписке на телевизорах Smart TV, компьютерах, планшетных ПК, смартфонах, игровых консолях и других платформах.

Собственные каналы MEGOGO имеют ряд функций: паузу, перемотку назад или вперед, возможность выбрать контент из архива и дальнейшего эфира, выбрать звуковую дорожку, субтитры и качество изображения.





Smart TV — больше чем просто телевизор

В современном понимании телевизор перестал быть просто ящиком для просмотра телеканалов. И компания Samsung внесла в это огромную лепту: функция Smart TV полностью изменила отношение к этому устройству. Теперь он собирает вокруг себя всю семью, открывая доступ не только к каналам, но и приложениям, интернету, сервисам.

Функция Smart TV превращает телевизор в полноценный мультимедийный центр с безграничными возможностями: от просмотра сериалов до поиска прогноза погоды и новостей. В интернете можно просматривать страницы в соцсетях и даже заказывать товары и услуги. И все это не вставая с дивана.

Как понять, нужен ли семье телевизор со Smart TV? Если под одной крышей живут представители нескольких поколений, то можно выбирать контент по возрасту и интересам.





Отличная пара: телевизор Samsung и бесплатная подписка на MEGOGO

Раскрыть весь потенциал Smart TV позволяет подписка MEGOGO. Фильмы, премьеры, мультфильмы, сериалы и любимые интерактивные каналы — все возможности современного телевизора в одной подписке. Тем приятнее получить ее бесплатно при покупке Samsung Smart TV в рамках новой акции.

Длительность бесплатной подписки зависит от моделей телевизоров:

Samsung QLED — 12 месяцев;

Samsung Ultra HD (UHD) — 6 месяцев;

Samsung Full HD — 3 месяца.

Срок действия бесплатной подписки начинается с момента активации баннера с подарком на новом телевизоре.

Акция действует со 2 ноября до 30 января 2022 года по всему Узбекистану.

Дополнительную информацию об акции можно узнать по ссылке.

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Сайт: samsung.uz

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